La noche del pasado jueves tuvo lugar la segunda edición de los Premios Ídolo. Unos galardones creados por la influencer Dulceida para reconocer el mérito de los creadores de contenido que nos mantienen tantas horas entretenidos tras las pantallas de nuestros dispositivos.

A la gala acudieron personalidades de la talla de Lola Lolita, que volvió a hacerse con el premio a 'Mejor Tiktoker' por segundo año consecutivo, Nuria Adraos, nominada en la categoría Beauty y que hizo un homenaje a la cultura fallera con su vestuario, e, incluso, Anabel Pantoja o Belén Esteban.

A la ceremonia también acudió Laura Escanes que dedicó parte de su paso por la alfombra roja a atender a los medios de comunicación. Así, este viernes, Espejo Público ha emitido la entrevista que su reportero le hizo a la influencer.

Escanes, que siempre se ha mostrado muy amigable con los medios, no dudó en responder a las afirmaciones de la nueva relación sentimental de Risto Mejide, su exmarido: "Al final, los caminos se separan, pero no puedo desearle otra cosa que no sea felicidad y él también a mí. Mientras Roma sea feliz... Eso es lo más importante".

Respecto a las críticas tras su ruptura con el presentador de televisión, la joven ha destacado: "Me compensa muchísimo más lo bueno. Muchas veces es verdad que lo malo hace ruido, pero yo recibo muchísimo cariño en redes sociales. Me quedo con eso y estoy muy feliz".

Finalmente, el reportero del matinal de Antena 3 preguntaba a Escanes si había dado algún consejo a su nueva pareja, Álvaro de Luna, quien actuaba en la gala de premios: "Que disfrute. Él es maravilloso y lo hace genial, yo le admiro mogollón".