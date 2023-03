El skyline de Pedro Piqueras: cómo acabar con el decorado más longevo de un informativo

No es el decorado más espectacular, pero ha logrado alzarse con el récord de la escenografía que más ha perdurado en un 'telediario' de la televisión en España. La skyline de Singapur lleva desde el 28 de agosto de 2006 representando a Informativos Telecinco. Sólo el balcón de los Alcántara supera al hogar de Pedro Piqueras como el atrezo que más se ha mantenido como protagonista de un plató de la televisión nacional.

Lejos queda cuando Telecinco peleaba por transmitir la percepción de estar a la última en sus escenarios. En la época de Angels Barceló y Juan Ramón Lucas la realización de Informativos Telecinco jugaba con las perspectivas para proyectar amplitud y modernidad en un pequeño estudio. Años antes, en 1995, cuando Luis Mariñas era el director, incluso un gigante y giratorio globo terráqueo presidía el plató.

La propia Raffaella Carrà arrancó su magacín vespertino 'En casa con Raffaella' en el estudio de Informativos Telecinco, allí fue para que la entrevistaran y cuando acabó el espacio de noticias se vio cómo iba del plató 'serio' al estudio que acogía su nuevo formato diario. De esta forma, se intentaba arrastrar públicos de un programa a otro. Ambos con una iluminación y estética cuidada. Telecinco quería cambiar y verse más colorista. Con fichaje de Carrà incluido.

La vistosa casa de Raffaella en un minuciosamente aprovechado estudio 4 de Telecinco duró apenas tres meses. Nada que ver con los diecisiete años que va a aguantar en emisión la puesta en escena de los actuales Informativos Telecinco. Con su ventana a unos rascacielos que ni siquieran son nuestros.

En todo este tiempo, la habilidad de Piqueras ha estado en que se ha diferenciado de sus rivales huyendo de grandes pantallas, vuelos de cámara y ráfagas visuales. Su cualidad está en contar lo que pasa en plano medio. El relato de la actualidad se narra con el ritmo de conexiones en directo con periodistas desplazados en el lugar de la noticia. Al final, la mejor realidad aumentada es la propia realidad, la que no está creada con efectos especiales hechos por ordenador.

La propia audiencia de Informativos Telecinco ha funcionado indiferente al estancamiento del decorado. El contenido ha estado por encima del continente. Y la cuota de pantalla se empezó a tambalear el día que Mediaset perdió Pasapalabra, eje vertebrador que dejaba una arrolladora fidelidad de espectadores a Piqueras. Y a su ajada escenografía, que a pesar de los rotos del paso del tiempo se ha terminado convirtiendo en el decorado más reconocible por parte del público. Una virtud en épocas en las que olvidamos más que recordamos.

Pero ha llegado el momento de actualizar el estudio de Informativos Telecinco. Los Telediarios marcan la línea editorial de cualquier cadena. No es que vaya a subir la cuota de pantalla con una escenografía nueva, es que va a ser un revulsivo para todo el canal. Un canal que se ha torcido en estéticamente rancio y necesita diferenciarse. Ahora debe estudiar cómo hacerlo. Porque para distinguirse no basta con una pantalla gigante de leds que propicia que todos los platós de todas las cadenas parezcan el mismo. Esa ha sido la ventaja hasta 2023 del skyline de Singapur, que aunque se caiga a cachos, al menos no se parece a nada de nuestra tele.