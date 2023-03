Cien años de la visita de Einstein a Zaragoza... y del misterio de su pizarra desaparecida

Dos años después de haber ganado el Premio Nobel de Física en 1921, el físico alemán Albert Einstein visitaba por primera vez a España: el 22 de febrero de 1923 llegó a Barcelona para después ir a Madrid y Zaragoza, donde impartiría una serie de conferencias para compartir sus conocimientos.

Fue el 12 de marzo de 2023, justo hace 100 años, cuando el científico llegó a la capital aragonesa, donde impartió dos conferencias en en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza tras aceptar la invitación de la Academia de Ciencias de Zaragoza.

Durante las 50 horas que Einstein estuvo en Zaragoza pronunció dos conferencias, fue invitado a una comida en el Casino Mercantil (actual Fundación Caja Rural de Aragón), visitó varios sitios de interés como la basílica del Pilar, la Lonja, la Aljafería y la Seo e, incluso, asistió a una pequeña fiesta en su honor en la casa del cónsul alemán, Gustavo Freudenthal.

Sin embargo, hay un hecho que en su momento llamó mucho la atención y que sigue siendo un misterio a día de hoy. Al término de una conferencia en la Facultad de Medicina y Ciencias de Zaragoza, el rector le pidió a Albert Einstein que no borrara la pizarra que había utilizado y ordenó que se guardara como recuerdo de la visita, pero desapareció.

La pizarra se perdió y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ella ni dónde se encuentra. En este sentido, el cineasta José Manuel Herráiz intenta dar con las claves de lo ocurrido con un documental publicado en Youtube, llamado 'La pizarra de Einstein. ¿Misterio resuelto?'.

"Esta es una historia que me ha fascinado desde siempre, y creo que no se ajusta a lo que se había dicho de todo. Leyendo por aquí y por allá he visto que Albert Einstein cayó en desgracia, que su Teoría de la Relatividad fue refutada por un aragonés de Paniza, Julio Palacios, entre otros, y que el entusiasmo inicial se tornó otra cosa: olvido, crítica y abierta descalificación", comenta José Manuel Herráiz a Heraldo.

Según explica en el vídeo, la pizarra se podría haber extraviado o haber quedado olvidada en algún sótano, pero que, lo más probable, era que la polaridad política de la época hubiera provocado su desaparición, puesto que las tesis científicas de Einstein habían despertado desconfianza en las fuerzas conservadoras y había comenzado un proceso de descrédito.