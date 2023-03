Bajmut se convierte en una guerra dentro de la guerra: Rusia lo fía todo a Wagner y Ucrania quiere asegurar la llegada de ayuda

La invasión rusa de Ucrania ha albergado pequeñas guerras dentro de la grande. Así, Bajmut es ahora la que centra toda la atención y parece estancada aunque la balanza se empiece a decantar del lado de Moscú. Kiev no quiere renunciar porque, pese a que solo se habla de simbolismo, ve en la región una importancia estratégica para lo que pueda pasar en el futuro. Rusia, con todo, tiene la delantera tomada tras haber logrado el control de la parte oriental de la ciudad, mientras que las fuerzas ucranianas refuerzan sus posiciones en el oeste para defender líneas logísticas vitales para su supervivencia en el campo de batalla.

Rusia quiere tomar toda la urbe, en la que permanecen menos de 4.000 habitantes, antes de que Ucrania lance su contraofensiva en primavera, que puede comenzar en dos meses si Kiev recibe a tiempo más munición y misiles de mayor alcance de Occidente, según dijo el asesor de la Presidencia Mykhailo Podolyak al diario La Stampa. Las tropas ucranianas están rodeadas desde el este, norte y sur, aunque los mercenarios del Grupo Wagner no han llegado aún al centro de Bajmut, para lo que tendrían que cruzar el río Bajmutka desde la parte oriental.

Rusia da por controlada esta dirección del frente desde el pasado día 8, algo que el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) confirmó a raíz de imágenes geolocalizadas. El diario Ukrainska Pravda afirma este viernes que fuentes militares confirmaron la retirada "hace unos días" del Ejército ucraniano de la parte oriental del río.

En ese escenario, Estados Unidos habla incluso de una "pausa táctica" en la batalla para que los dos lados se rearmen. Por una parte, Moscú lo fía todo a cómo se desenvuelva el grupo Wagner. Pero los mercenarios no hacen más que pedir munición, a la vez que Ucrania trabaja para asegurar que a la zona lleguen sobre todo los tanques prometidos por Occidente y que podrían estar sobre el terreno en unas pocas semanas. Asimismo, el Gobierno de Volodimir Zelenski espera sacar partido también a los enfrentamientos -cada vez más claros- de los mercenarios con el Kremlin.

A falta de mover ficha para tratar de llegar al centro, los miembros de Wagner que están sobre el terreno se centrarían en el noroeste de Bajmut. Su líder aseguró el jueves que capturaron Dubovo-Vasylivka, seis kilómetros al noroeste de Bajmut, aunque el Ministerio de Defensa de Rusia aún no lo ha confirmado y el Estado Mayor General de Ucrania aseguró en su parte bélico matutino de este viernes que las fuerzas han repelido ataques rusos en esta aldea.

"La probable captura de Dubovo-Vasylivka se corresponde con el ritmo potencialmente mayor de las operaciones ofensivas rusas al noroeste de Bajmut en los últimos días", señaló este viernes el ISW. El Estado Mayor de Ucrania sostuvo la víspera que las fuerzas rusas efectuaron al menos el 30% de sus ataques en el noroeste, lo que ha creado una nueva amenaza para las tropas ucranianas, ya que desde allí puede atacar a través de Bohdanivka la vecina Chasiv Yar, más al suroeste, estratégica para la defensa de Bajmut.

Esta ciudad, ubicada pocos kilómetros al oeste de Bajmut y que tenía una población antes de la guerra de 15.000 ciudadanos de los que quedan apenas 1.500, se encuentra en una altura y sirve a los soldados ucranianos no solo para descansar y reagruparse, sino también para abastecer a las tropas en el frente y punto de partida por tanto de importantes líneas logísticas y de comunicación.

¿Y qué pasó con el Nord Stream?

En otro orden de cosas, Volodimir Zelenski ha tildado de "muy peligrosas" las últimas informaciones publicadas por The New York Times sobre la supuesta participación de un grupo pro ucraniano en el sabotaje del gasoducto Nord Stream, pues considera que estas noticias "le siguen el juego a Rusia". Durante una comparecencia de prensa en Kiev junto a la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, Zelenski ha incidido una vez más en desvincular a Ucrania de las explosiones en el gasoducto el pasado mes de septiembre. "No tenemos nada que ver, los ucranianos no hicieron esto", ha remarcado.

Así, el mandatario ucraniano ha lamentado que el único beneficiado con las últimas informaciones sea Rusia y todas aquellas empresas que utilizarán las nuevas hipótesis para justificar su decisión de seguir operando en el país euroasiático, un asunto sobre el que ha centrado parte de sus críticas en las últimas semanas.

"Estamos luchando contra el enemigo: Rusia. Y también estamos luchando contra aquellas personas que, aparte del dinero, no ven por nada más que sí mismos", ha incidido un Zelenski que ha apuntado también a algunos líderes internacionales, "incluso miembros de la UE o de la OTAN", por seguir manteniendo negocios con Moscú.

Los nuevos datos recabados sugieren que los ataques fueron obra de un grupo contrario a Moscú, si bien se desconoce quiénes forman parte de esta célula o quién pudo costear la operación. Las fuentes oficiales consultadas el mencionado diario no han aclarado el origen de estas nuevas pistas ni tampoco han ofrecido una conclusión clara.