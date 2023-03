Fani Carbajo presenta a Fran Benito, su nuevo novio: "Me gusta cómo es y quiero más"

Fani Carbajo ha dado paso a una nueva etapa en su vida sentimental. La que fuera participante de La isla de las tentaciones publicó hace unos días -a través de sus historias de Instagram- unas fotografías con un misterioso chico, del cual no mostraba su cara.

Está claro que, después de las idas y venidas, la influencer ya ha superado a Christofer Guzmán y se ha abierto nuevamente al amor con Fran Benito, un joven toledano con el que está dispuesta a luchar contra viento y marea.

Este joven ha sido expuesto en TikTok por la que fuese su expareja y ese ha sido uno de los motivos por los que Fani ha querido presentar a su chico a través de su canal de Mtmad.

"El chavalillo es un ligón" comenta la creadora de contenido, sin darle importancia a los rumores que corren sobre el joven con otras mujeres. "Mientras tú sepas lo que hay en todo momento es lo que me importa", apunta Fran.

A través de un 'preguntas y respuestas', Fani Carbajo ha respondido a todas las dudas que le han planteado sus seguidores sobre su nueva relación sentimental.

"¿Conoce a Emilio?", es una de las preguntas. "Sí, y se llevan muy bien", asegura ella sobre la relación del toledano con su hijo, "pero Emilio tiene claro que Christofer es su padre. Fran no ha venido a suplantarle", añade.

Otra de las dudas es acerca de los sentimientos: "Esto va a marcar todo", comenta Fran, a lo que Fani añade, en tono de broma: "A ver si vas a ponerte de rodillas". "Tienes los dedos ocupados y no llevo el anillo", le responde el joven, siguiéndole la gracia.

"Estoy muy a gusto, me gusta cómo es y quiero más, vamos a por más. Pero no la puedo amar en un mes", declara él, algo con lo que la joven está de acuerdo: "Es el principio de algo y puede durar un mes, una semana o un año, no se sabe".

El momento clave de este capítulo es cuando Fani lee en voz alta la pregunta en la que le plantean si ya son novios. A la madrileña le sale una risa nerviosa y, al no saber qué responder, ha sido Fran quien ha tomado la iniciativa: "Te pido salir ahora mismo, delante de todos tus seguidores".

"¿Estás de cachondeo?", responde ella, a lo que el joven dice claramente: "No, apúntate este día como el oficial". "Ya no soy la nueva ilusión, soy su novio", concluye Fran, a lo que Fani le dice: "sí, quiero".