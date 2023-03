Tania Déniz, sobre su relación con Albert Barranco: "Si me tengo que casar, me caso"

Tania Déniz se ha estrenado en Mtmad con su canal En estado puro, en el que la canaria asegura que hablará con sinceridad sobre su vida y responderá a todas las preguntas que le hagan.

La que fuera concursante de La isla de las tentaciones ha dedicado su primer video del canal en hablar de cómo fue su vida tras el final de Pesadilla en el paraíso y cómo se encuentra tras su reencuentro con Albert Barranco: "No me he separado de él desde que salí de la granja".

Tania y Samu, con quien participó en LIDLT, terminaron su relación al finalizar el reality, y fue gracias su estancia en Pesadilla que conoció a su nuevo novio. Desde ese momento, como así ha contado, no pueden estar el uno sin el otro.

De hecho, tras su reencuentro, ambos viajaron al Tenerife natal de la joven, donde pasaron carnaval. Actualmente, la pareja se encuentra viviendo en Barcelona junto a la madre de Albert: "No hemos parado de hacer cosas, tenemos pensados mil planes para hacer"

"Hay gente que dice que vamos muy rápido", ha destacado la influencer, "a mí el tiempo me da igual. Lo que importa es cómo lo vives. Yo soy muy intensa". La joven se ha querido defender de todas las críticas mientras asegura que no se arrepiente de nada de lo que está haciendo: "Si me apoyan bien, y si no también".

Tania ha querido dejar bien claro que su relación es "oficial al 100%" y, entre bromas, ha asegurado que incluso "se pueden casar": "Si me sale casarme mañana, me caso". La canaria ha asegurado que va a hacer lo que "le nazca", aunque eso puede llegar a molestar a otras personas.

La nueva novia de Albert Barranco también ha querido dedicar unas palabras a sus compañeros de programa, con los que está muy decepcionada porque, según ella, "no se han preocupado por ella".