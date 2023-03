El Corte Inglés lanza su nueva campaña 'Baby News' para futuros padres y bebés

El Corte Inglés ha lanzado del 10 de marzo al 2 de abril, su nueva campaña Baby News en la que presenta novedades y tendencias para el embarazo y el bebé. Además, cuenta con promociones, actividades y charlas, según ha informado la compañía.

La campaña Baby News alberga numerosas marcas que presentarán sus nuevos productos como: Bugaboo, Stokke, Cybex, Britax Römer, Be Cool, Miniland, Oli&Carol, Hubble, Philips Avent, Suavinex, Beaba, Walking Mum, Paz Rodríguez, Cambrass, Cotton Juice Baby Home, Chicco, Tommee Tippee, Medela, Done by Deer, además de promociones especiales.

Se realizarán charlas y actividades destinadas a futuros padres y bebés como: posparto y lactancia para embarazadas y mamás, preparación al parto, Belly Painting (con pinturas hipoalergénicas) para decorar la 'tripa', ecografías 4D en directo, etc...

Algunos de los centros de El Corte Inglés que contarán con experiencias son: en Madrid (Castellana, Méndez Álvaro, Sanchinarro, Princesa y Alcalá de Henares), en Valencia (Avda. de Francia, Pintor Sorolla y Nuevo Centro), Badajoz, León, Salamanca, Santander, en Galicia (A Coruña y Santiago de Compostela), Siete Palmas (Las Palmas), Vitoria, Valladolid (Zorrilla) y Avilés.

Una campaña con las facilidades de compra que ofrece El Corte Inglés como el servicio de 'Entrega en el día', compra online y recibe el producto en 2 horas; el servicio 'Modo Tienda' de compra a través de la app y recogida en tienda en 1 hora o recibirlo en casa en dos horas; 'Recogida en tienda', compra online y recogida gratis en el establecimiento elegido; 'Click&Car', compra online y recogida gratis en el parking de su centro más cercano; y el servicio de 'Compra Manos Libres', el cliente puede comprar en diferentes departamentos sin tener que cargar con bolsas.

Además, podrán disfrutar de todas las posibilidades que ofrece la app de El Corte Inglés, como elemento facilitador de la compra en los centros comerciales pudiendo gestionar, desde cada dispositivo, servicios como el acceso automático al parking, el pago sin contacto o la obtención y modificación de turnos y citas.