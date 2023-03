Gonzalo Montoya se pronuncia sobre su paso por 'La isla de las tentaciones': "El corta y pega de las imágenes los carga el diablo"

Fue en la primera edición de La isla de las tentaciones en la que Gonzalo Montoya participó junto a Susana Molina, la que fuera su pareja en ese momento. De la isla se fueron separados y su ruptura causó bastante revuelo mediático, tanto que el sevillano desapareció de los medios de comunicación, pero siguió muy activo en sus redes sociales.

Su crecimiento en Instagram, donde cuenta con más de 472.000 seguidores, le ha permitido acudir a la gala de los Premios Ídolo, una ceremonia organizada por Dulceida, donde se reconocen los diferentes proyectos de los creadores de contenido de España.

En la alfombra roja de este evento, al que ha ido acompañado de su hermano, Carlos Montoya, el andaluz fue entrevistado por la prensa, y una de las preguntas que le hicieron está relacionada con la participación de Katerina Safarova en Supervivientes.

Gonzalo y Carlos Montoya en los Premios Ídolo. GONZALOMONTOYA9 / INSTAGRAM

La concursante fue su tentadora de en el reality, y, de hecho, se rumoreó que después de su aventura en República Dominicana tuvieron una relación. Esto ha sido desmentido por el propio Gonzalo: "No, no hubo nada entre nosotros, no la llegué a conocer".

Asimismo, el que fuera concursante de Gran Hermano 14 aprovecha su intervención para apuntar que no sabe nada de ella ni del programa: "Estoy totalmente alejado del mundo de Telecinco, Mediaset y tal".

El andaluz continúa con sus declaraciones, en las que apunta que, durante su participación en La isla de las tentaciones, él solamente se fijaba en su pareja y en intentar comportarse "lo mejor posible". "Ya después el corta y pega de las imágenes, ya sabemos que los carga el diablo", finaliza con su discurso.