Críticas y agradecimientos a Tamara Gorro por ir a los Premios Ídolo con una calva falsa para pedir investigación contra el cáncer

La gala de la segunda edición de los Premios Ídolo estuvo llena de celebridades. De la propia Dulceida, organizadora de los galardones, a Belén Esteban, que entregó una de las estatuillas a los creadores de contenido. Sin embargo, entre los looks que sorprendieron estuvo el de Tamara Gorro, que generó tanto críticas como alabanzas.

"No nos debería impactar. Demos normalidad a la realidad", declaró en un vídeo de Instagram donde mostraba el aspecto que llevaba en la alfombra roja: completamente calva.

Con una calva de látex para ocultar su pelo y flores y mariposas como decoración, la influencer quería visibilizar el cáncer: "Se cura investigando. Hoy os homenajeo y a ver si de esta manera, llamando la atención, llega más lejos. Terminemos con esta enfermedad".

El pasado mes de noviembre, la modelo de 36 años publicó La princesa y la mariposa, un libro centrado en 'su princesa', la hija de unos amigos que falleció recientemente de cáncer.

Sin embargo, este look de Tamara Gorro en los Premios Ídolo ha generado disparidad de opiniones. En concreto, su post de Instagram se ha llenado de mensajes de sus seguidores que le dan las gracias por su acto simbólico.

"Como paciente oncológica, te doy mil gracias por este grito", comentó una usuaria. "Gracias, me acaban de decir que tengo cáncer. Esto ayuda", añadió otra usuaria. Aun así, también hubo algunos mensajes más contrarios.

"Verte así de guapa, aunque sea sin pelo, no nos impacta. Pero esta no es la realidad. Lo que si impacta es ver a una persona demacrada por la enfermedad", cuestionó una internauta. "Tamara, el gesto es precioso y la intención más, pero sin ánimo de molestar a nadie, debo decir que esa imagen no es la del cáncer. La enfermedad o la quimio te destroza física y psíquicamente", añadió otra.

Creo que podía haber hecho algo muy bonito con un vestido reivindicativo o algo parecido, pero muchas personas hemos perdido el cabello de manera parcial o total por esta enfermedad o similares y frivolizar con eso, no, no está bien. Lo siento Tamara Gorro te has equivocado https://t.co/dgkoqO1vte — Mila ;) (@Mila_al22) March 9, 2023

Pero, sobre todo, fue en Twitter donde, más que cuestionar a la influencer, la criticaron directamente. "Creo que podía haber hecho algo muy bonito con un vestido reivindicativo o algo parecido, pero muchas personas hemos perdido el cabello de manera parcial o total por esta enfermedad o similares, y frivolizar con eso no está bien. Lo siento Tamara Gorro, te has equivocado", escribió una tuitera.

Es que de verdad como ha metido la pata Tamara Gorro,se cree que es como carnavales ponerse una calva falsa (pq obviamente ella su pelito no se va a rapar) si quieres dar visibilidad y ayudar hay mil maneras de hacerlo y no asi https://t.co/TcZ2uDbMFG — Cirα. (@Ciritss) March 10, 2023

"Cómo ha metido la pata Tamara Gorro, se cree que es como carnavales para ponerse una calva falsa (porque obviamente ella su pelito no se lo va a rapar). Si quieres dar visibilidad y ayudar hay mil maneras de hacerlo y no así", opinó otra usuaria.

Es que de verdad como ha metido la pata Tamara Gorro,se cree que es como carnavales ponerse una calva falsa (pq obviamente ella su pelito no se va a rapar) si quieres dar visibilidad y ayudar hay mil maneras de hacerlo y no asi https://t.co/TcZ2uDbMFG — Cirα. (@Ciritss) March 10, 2023

¿Qué más debe hacer @Tamara_Gorro para ser apartada de todo evento, programa o escaparate público? Este personaje histriónico debería ser censurado, vetado e incluso sancionado por la mofa hacia pacientes oncológicos que esta desvergonzada protagonizó ayer en #PremiosIdolo pic.twitter.com/9E3SiGqkCr — La Xana Fisgona (@Laxanafisgona) March 10, 2023

Por favor que alguien le diga a Tamara Gorro que dar visibilidad al cáncer no es presentarse a un acto calva #PremiosIdolo pic.twitter.com/FWfJyXixV6 — Javier (@javibujidos) March 9, 2023

Oye @Tamara_Gorro yo como persona que he pasado 2 cánceres te digo, a parte de que eres gilip0llas, que en la cabeza no te salen florecitas y mariposas sino calvas y costra. https://t.co/g4KrRREIhC — robecruz13 (The Eras tour 3/24) (@robecruz13_) March 9, 2023

La verdad que lo de Tamara Gorro no tiene nombre. Si de verdad querías homenajear a las personas con cáncer te hubieses rapado la cabeza y no hacerte la graciosa @Tamara_Gorro . Ya está bien de reírte las gracias. No eres graciosa (tus vídeos de tik tok poniendo cara monguer da… https://t.co/pAU7kT3J6b — Canarintense🇮🇨🌈 (@lpcanarino) March 9, 2023

Otros consideraron que estaba haciendo "mofa hacia pacientes oncológicos" y debía ser "apartada de todo evento, programa o escaparate público". "Como persona que he pasado 2 cánceres te digo (...) que en la cabeza no te salen florecitas y mariposas, sino calvas y costra", criticó un internauta.