Los autores del ciberataque al Hospital Clínic piden un rescate de 4,5 millones de dólares

Los autores del ciberataque al Hospital Clínic de Barcelona reclaman un rescate de 4,5 millones de dólares (unos 4,2 millones de euros) para no publicar los datos que han obtenido en su hackeo, según ha explicado este viernes en rueda de prensa el Secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital, Sergi Marcén, que ha insistido en que "el Govern no pagará ni un céntimo" y que "no hay ningún tipo de negociación".

El director médico del hospital, Antoni Castells, asegura que el ciberataque ha supuesto dejar de hacer más de 4.000 análisis de pacientes ambulatorios, más de 300 intervenciones y más de 11.000 visitas de las consultas externas.

Más información en breve.