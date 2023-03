Qué es un 'acto amok': la Policía alemana podría clasificar así el tiroteo en Hamburgo a Testigos de Jehová

Este jueves por la noche, en torno a las 21.00 horas, se producía un tiroteo en el barrio de Groß Borstel, al sur del aeropuerto de Hamburgo (Alemania), en una iglesia de testigos de Jehová. Por el momento, ocho personas han fallecido y otras ocho han resultado heridas. Aparentemente, una de las víctimas mortales es el autor de los hechos, un hombre de entre 30 y 40 años de edad, sin antecedentes, que abrió fuego con una pistola, según recoge el medio alemán 'Der Spiegel'. En torno a la media noche, la Policía de Hamburgo desactivaba la alerta oficial de "peligro extremo", ya que la población no corría peligro, aunque sigue habiendo muchas incógnitas.

"Hasta el momento no existe información fidedigna sobre el móvil del crimen. Le pedimos que no comparta suposiciones no seguras ni difunda rumores", indicaba la Policía en redes sociales. Sin embargo, según la prensa alemana, las autoridades locales podrían clasificar este ataque como un 'acto amok'. De acuerdo con la información recogida por Spiegel, el sospechoso del ataque sería un exmiembro de la comunidad de Testigos de Jehová, aunque las autoridades no lo conocían como extremista.

"Un brote de furia salvaje"

¿En qué consiste realmente un 'acto amok'? La Policía de Hamburgo podría determinar que se trata de un incidente 'amok', que ocurre cuando el agresor o agresores tienen un brote de furia salvaje que les induce a un comportamiento asesino. "Los incidentes AMOK (fuera de control) incluyen cualquier tipo de situación violenta en la que el agresor emplea cualquier medio para atacar a una población o a un colectivo, independientemente de la motivación", detalla la Policía Nacional del Gobierno de España.

"Este brote o episodio surge de forma aparentemente aleatoria, sin que exista ningún fenómeno que provoque el ataque. Dicho episodio suele acabar con la muerte del sujeto, siendo producido bien por el suicidio del sujeto o bien por el hecho de ser abatido con el fin de detener el ataque", explican los expertos en psicología clínica de Psicología y Mente. En este sentido, en aquellos casos en los que el autor sobrevive, se ha observado "la presencia de amnesia lacunar", por lo que no recuerda el episodio homicida.

Este tipo de actos se han asociado a múltiples asesinatos en masa, como ha ocurrido en algunos centros educativos. La definición del síndrome de 'amok' fue acuñada por el psiquiatra estadounidense Joseph Westermeyer en 1972 y, con el paso de los sucesos, se ha comprobado que, en muchos casos, los autores presentan síntomas característicos y es común la presencia de "una depresión moderada, aislamiento y un elevado nivel de fatiga".