Los próximos días 17 y 18 de marzo dará comienzo The Eras Tour de Taylor Swift, la que está llamada a ser la mayor gira musical de todos los tiempos —al menos, así la catalogó la revista Forbes pensando en cuánto se va a embolsar la artista—, en el State Farm Arena de Glendale, en Arizona. O bueno, ya se ha anunciado que para ese entonces la ciudad ya no se llamará así.

Tal y como ha dado a conocer el alcalde de la todavía Glendale, Jerry Weiers, la localidad va a cambiar temporalmente su nombre para hacerle un homenaje a la superestrella, agradeciéndole que tan importante evento comience en su suelo.

Es por ello que entrará en vigor únicamente durante las fechas de su conciertos: el 17 y 18 de marzo. Además, ha explicado que el nuevo nombre será dado a conocer el próximo lunes 13 de marzo.

"No hay ninguna necesidad de tomarnos este hecho con calma, no hay miedo: estamos haciendo algo muy inusual para celebrar el hecho de que los conciertos de Taylor comiencen aquí", se puede leer en un comunicado que han publicado desde el ayuntamiento y que juega con dos famosos temas de la artista: You Need to Calm Down y Fearless.

"Sabemos muy bien que [Taylor Swift] es una de las artistas más influyentes de su generación y por eso queremos escribir nuestra propia historia de amor por y para ella saludando a cada swiftie [que venga a la ciudad] de una manera única", se añade en el escrito.

Además, este contiene algunos consejos útiles sobre el tráfico para moverse por Glendale durante el multitudinario evento, así como lugares seguros donde los fans de la artista pueden celebrar el espectáculo una vez este haya acabado.

Por ahora, los fans ya han comenzado a dar sus sugerencias, que contienen desde la broma de ser Blank Space [Espacio en blanco] a algunas más curradas como Everdale, por el disco Evermore, o Erasdale. Queda por saber si Inglewood, en California, donde acabará la gira norteamerianca en agosto, también decide hacer un cambio parecido.