Todas las referencias del look de Taylor Swift en los Grammy que dejan pistas de su próximo álbum

Un año más, Los Ángeles se ha vestido de gala para celebrar los premios Grammy, uno de los acontecimientos más importantes del mundo de la música que ya va por su 65º edición. Pese a que la entrega de los galardones es el momento más esperado, compite férreamente con una alfombra roja llena de estrellas con looks de lo más variopintos.

Desde Doja Cat con un vestido de látex extremadamente ajustado de Valentino hasta Lizzo con un 'total look' naranja de Dolce & Gabanna más que cuestionable, la moda ha sido también otra de las protagonistas de esta madrugada. Una a una hemos visto desfilar a nuestras 'celebrities' favoritas con un ojo más que crítico, pero una de las apariciones más esperadas de la noche era la de Taylor Swift.

Encontrarte con la cantante de Pensilvania, que se ha llevado el gramófono de oro de mejor vídeo musical del año por el videoclip de All Too Well: The Short Film, no suele presentarse en esta clase de eventos, por lo que su aparición por el 'photocall' ha sido todo un espectáculo.

Los secretos del look de Taylor Swift en los Grammy

Swift ha sido una de las mejores vestidas con un conjunto de top y falda de terciopelo en azul medianoche diseñado por Roberto Cavalli en exclusiva para ella al que le ha añadido detalles de cristales que han dado mucho que hablar, porque si algo sabemos de la compositora de Midnights, es que nunca deja nada al azar.

Taylor Swift en los Premios Grammy 2023 Getty Images

Los 'easter eggs' o mensaje oculto son algo muy utilizado por la cantante tanto en vídeos en su vestuario, por lo que teníamos que analizar el traje de los Grammy al detalle para no perdernos nada. A simple vista parece que es la representación de su último disco, con el cielo estrellado que da nombre al álbum y los cristales que hacen referencia a Bejeweled, uno de los temas que podemos encontrar en él. Sin embargo, ahí no queda todo.

Las referencias de Taylor suelen ser más enrevesadas, solo aptas para sus fans más acérrimos por lo que cada detalle cuenta, incluido el diseñador de su look. Este conjunto ha sido creado por Roberto Cavalli, el mismo que diseñó sus trajes de la era Speak Now, su tercer álbum de estudio y el disco con más papeletas, según sus seguidores, para ser su próxima regrabación.

Cuando la artista perdió los derechos de sus primeros trabajos, decidió recuperarlos volviendo a grabarlos con algunas variaciones y bajo el título de Taylor's Version (la versión de Taylor). Ya lo ha hecho con Fearless y Red, los álbumes con más éxito y parece ser que el siguiente será Speak Now.

Los pendientes de Taylor Swift en los Grammy 2023 Getty Images

Esta teoría no solo se sostiene con el diseñador del look y es que, aunque no lo parezca, el morado es uno de los detalles más importantes del conjunto. Este color lo vemos tanto en los cristales que adornan la falda y el top como en los pendientes y, casualmente, también es el color con el que se identifica a su tercer disco. Por otra parte, Sparks Fly (destellos que vuelan) es una de las canciones más escuchadas del álbum y como podemos ver, el diseño está plagado de estos destellos.

¿Paranoia o referencias reales? Lo que está claro es que Taylor Swift ha sentado las bases para que especulemos en cada detalle que la cantante nos muestra.

