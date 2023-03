El 'zasca' de Nuria Roca a Irene Montero en 'El Hormiguero': "Estoy hasta las narices de que me digan lo que tengo que sentir"

Tras la entrevista a Vicky Martín Berrocal este jueves en El Hormiguero (que presentó su nuevo libro, La felicidad ni tiene talla ni tiene edad), Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

La primera en intervenir fue la hija de Isabel Preysler, que se mostró feliz porque "Julio Iglesias ha salido en defensa de mi madre, me ha encantado, muy cariñoso".

Tampoco faltó una actualización sobre el estado de la preparación de su boda: "En nervios voy ganando yo porque a Íñigo le encanta organizar y lo decide todo, está súper controlador. Coincidimos bastante en lo que decide, pero me fastidia", confesó Falcó.

Tamara Falcó, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

A continuación pasaron a hablar de la celebración del 8M: "Creo que cada vez generan menos ilusión las manifestaciones", comentó Pardo. "Es un estrepitoso fracaso del Ministerio de Igualdad", señaló Del Val.

"Han convertido el feminismo, que es seguramente el movimiento más importante de los últimos 150 años, en algo antipático", añadió el escritor madrileño.

Roca, por su parte, comentó que "el feminismo es un movimiento independientemente del color, politizarlo tiene que ver con otros intereses, no con el feminismo en sí, al final se pierde el foco".

Cristina Pardo, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

También comentaron el voto de la 'ley del solo sí es sí': "Es ridículo que no se pueda coincidir en una votación con la oposición", destacó Pardo, y Del Val afirmó que "en esta lucha hay un error de base, el enemigo no es el hombre, es el machismo".

Mientras, Falcó comentó sobre el tema que "para conseguir el voto de las mujeres nos tuvimos que juntar desde todos los partidos, así que esto no lo entiendo".

Por último, Motos puso unas imágenes de Irene Montero hablando del deseo sexual de las mujeres mayores de 50 años: "Sus declaraciones igual no ayudan al buen rollo".

Tertulia de actualidad de 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

Al acabar el vídeo, Roca quiso intervenir. "Como soy la única aludida -de los miembros de la tertulia- en el discurso porque tengo 50 y dentro de dos semanas cumplo 51...".

"Le diría a la ministra Montero que, a lo mejor, no conoce lo suficiente, con perdón, mi coño para saber lo que siento o dejo de sentir. Creo que esto es importante que esto se tenga en cuenta", afirmó arrancando los aplausos del público.

Y añadió: "Es que a lo mejor, hasta esta edad, aun a esta edad, no sé lo que tengo que hacer o dejar de hacer. Estoy hasta las narices de que me digan lo que tengo que sentir. Me indigno".