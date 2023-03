Pendiente y coleta, flequillo 'cortina'... Noemí Salazar muestra cómo era Antón Suárez, su marido, de joven

Noemí Salazar ha abierto el baúl de los recuerdos. Ha sido durante un viaje en tren donde la que fuera protagonista de Los Gipsy Kings ha mostrado a sus seguidores unas fotografías del pasado de Antón Suárez, su marido.

La exconcursante de Gran Hermano VIP habilitó en sus historias de Instagram el apartado de 'preguntas y respuestas' para que sus fieles le planteasen diferentes cuestiones y así amenizarle el trayecto.

Varios de sus seguidores tenían curiosidad por ver cómo era su marido de joven. Así pues, Noemí rebuscó por su galería y subió a la nube tres fotografías donde a Antón le caracteriza un detalle particular con el que actualmente no cuenta: pelo en la cabeza.

Antón Suárez, marido de Noemí Salazar, con pelo. NOEMISALAZAR / INSTAGRAM

"Aquí le tenéis", apunta la joven en tono jocoso. Y es que en las imágenes se puede ver a su marido de pequeño, de adolescente y una última algo más actual.

En ellas sale con pendiente y coleta, raya en el centro y el flequillo 'cortina', peinados que en su día llevaban actores como Brad Pitt o Leonardo DiCaprio y que Antón Suárez lucía como uno más.

Noemí Salazar responde a las críticas por haberse separado de su hijo



Otra de las interacciones recientes de Noemí Salazar en su Instagram ha sido su respuesta a las diferentes críticas que ha recibido por ausentarse unos días de casa tras haber dado a luz a Antoñito, su segundo hijo en común con Antón Suárez.

Por esta razón, la joven madre ha tenido que defenderse ante sus seguidores en una fecha tan significativa como es el Día Internacional de la Mujer.

Así, a través de su perfil de Instagram ha querido destacar como su marido Antón jamás ha sido juzgado por sus viajes, mientras que ella es tachada de "abandonar" a su pequeño.

"Porque tengo que seguir trabajando. No sé si sabes que los autónomos de este país no tenemos casi derecho a nada. Solo nos saben sacar las tripas. Y si no trabajo no doy lo mejor que pueda a mis hijos", ha asegurado muy enfadada.

"De todas formas, me sorprende que solo yo reciba estos mensajes, sin embargo, cuando se va Antón de viaje lo veis supernormal", ha querido remarcar, "en vez de juzgar, vamos a ser mejor personas y ponernos en la situación de los demás".

Por último, ha querido mandar un mensaje a las mujeres que le siguen y le han criticado: "Ojalá mañana todas esas mujeres que juzgan a otras y que hacen esos comentarios (porque sí, ha sido una mujer la que me ha hecho ese comentario), tomen un poquito de conciencia y no sean tan hipócritas de luego reivindicar el 8M".