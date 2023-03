Andrés Suárez: "Mi evolución en este momento es hacia la luz, mi cuerpo ya no aguanta más tristeza"

Andrés Suárez lleva más de dos décadas recorriendo cada uno de los rincones de las diferentes ciudades españolas y saliendo de ellas para cruzar el charco, hasta que la pandemia llegó y dejo una huella profunda en él, como en otros muchos.

Una vez dada por finalizada esta crisis sanitaria, el cantante y compositor gallego vuelve a viajar, a subirse a los escenarios y a reencontrarse con sus seguidores cara a cara. Pero, tal y como apunta en Por no decir tu nombre, una de sus últimas canciones, hay uno que no quiere mencionar.

¿Cuál es ese nombre que no quiere decir?Hater. Me parece lo más repulsivo y deleznable que hay. Hace unos diez años me metía a la cama llorando cuando una persona a la que no conozco, sin foto, sin nombre, con barra baja 45215 y símbolo de Batman, me decía 'eres y tal y tus familiares fallecidos son tal'. Yo pensaba: 'esto lo va a leer mi madre'. Me ponía a llorar después de hacer lo mejor que yo sabía hacer, mi trabajo. Yo vengo del MySpace, no he crecido con Twitter, pero está llegando un punto, y lo estamos viviendo con las redes sociales, en el que, por culpa de estos haters, ha habido suicidios de adolescentes, y lo que me deja flipando es que no tengamos ningún tipo de amparo ante estas situaciones. Yo me invento un correo y un perfil falso, te insulto, te amenazo y no pasa nada, y eso es lo que me abruma.

¿Qué solución pondría sobre los ellos?Una protección legal para todos, porque estamos absolutamente desprotegidos ante esta maldad, por denominarlo de una manera sutil. Como no soy sociólogo, ni psicólogo, lo único que hago con esta gente es mandarle besos, caricias, flores, mimo y cariño, porque no lo tienen. Entiendo que estamos todos muy nerviosos, crispado y hemos perdido demasiado, sobre todo desde marzo del 2020, pero no todo vale.

Usted utiliza las redes sociales para publicar contenido relacionado con su trabajoTotalmente y, si pongo algo personal, lo hago con el máximo de los respetos, ya que sé que mis oyentes y seguidores son de derechas, de izquierdas, ácratas, nacionalistas... de todos los colores. Estamos viviendo una serie de sucesos, como que el año pasado se mate en la calle a una persona por ser homosexual o que, yo, como gallego que soy, cada verano haya un incendio y sigamos sin hacer nada, que llega un momento en el que lo voy a poner en mis redes, porque estoy un poco harto. Y si alguien, por defender la libertad, deja de seguirme, no pierdo nada.

Así que también ve las redes sociales como una vía de reivindicaciónAsí es. Hace años no lo hacía por el ánimo de agradar, pero es que ni puedo quedar bien con todo el mundo y creo que hemos llegado a un punto en el que uno debe mojarse de algún modo desde, repito, el respeto, que es algo que se nos ha olvidado. Respeta al otro, pero presenta tus ideales. En mi casa entraba gente de los colores que quieras, de los extremos que quieras, y te garantizo que la gente lloraba de la risa muchas horas.

Cita a sus seguidores, ¿cómo es su relación con ellos?A mí la palabra fan me gusta, pero para mí son familia, son mucho más. Esto lo veo en cuando alguien está comprando un CD o un vinilo o cuando alguien está siete horas en una cola esperando para entrar a un sitio, aunque haga frío y llueva. Esa gente es más que seguidor, es familia, los quiero y lo digo de corazón. Esa gente ahorra para comprarse algo que lleva mi nombre, dejan a sus hijos con un canguro para venir a verme. Esa gente lo es todo y yo trato de demostrarles mi amor con eventos para poder conocerlos, cantándoles, abrazándoles... En las firmas me quedo, no sé hasta qué me echan de los sitios dándoles las gracias porque realmente hacen todo por mí. Vivimos tiempos muy fugaces donde todo es para ayer y donde a un clic tienes todo. Cuando alguien se toma la molestia en dedicarte su tiempo, hay que agradecérselo.

Viaje de vida y vuelta es el nombre de su último disco. ¿Cuál es el destino que elegiría Andrés Suárez para viajar?

Como gallego, los que somos de allí, viajamos a Galicia. El norte es el norte y si puedo volver a ver el mar, siempre lo haré. Pero, después del confinamiento, el cual lo pasé solo, lo que no quiero es volver a casa en una larga temporada y lo que quiero como destino es conciertos. Volver otra vez a hablar en persona, a poder vernos y tocarnos. Eso es lo que quiero y lo que echo de menos: viajar en un avión e irme por ahí. Así que ese viaje, no sé muy bien a dónde, pero allá donde haya un escenario, donde alguien me escuche y la vuelta que sea tardía.



¿Alguna vez le han dado ganas de irse y no volver?La verdad es que no dejo de volver a la música, a la raíz, a lo que me mueve. Al cine, a la literatura, el teatro... Entonces, no puedo marcharme, porque es tan fuerte esa raíz hacia la palabra, hacia la cultura, hacia el arte, que no me puedo mover mucho. Eso sí, cada vez, repito, todo esto lo tenemos más a mano, a un clic con las plataformas, así que no importa mucho que no te muevas porque desde el sofá de tu casa tienes un universo. A mí me llamaba la atención a la gente que se quejaba tanto en el confinamiento de que se aburrían y yo pensaba: 'tienes Internet y ahí tienes todos los museos, tienen cursos de piano, de guitarra, tienes series, pelis... ¿Cómo te vas a aburrir?'.

El símbolo del disco lo lleva tatuado en el brazoAsí es, me lo he tatuado como un resumen del viaje, nunca mejor dicho, del aprendizaje vivido, del agotamiento, del cansancio, de lo que curré. También para plasmar lo que cuesta quedarte a gusto de verdad, salir de tu zona de confort. Terminar, para mí, las diez mejores canciones de dos años y medio de insomnios, llantos, dolor, ansiedades. Estoy en un momento profesional y personal de la hostia, entonces creo que este tatuaje me lo va a recordar siempre cuando lo mire. Además, es el primer disco que hago en verano y, parece una tontería, pero es un disco que lo hago con los colegas en bañador en la piscina y riéndome. Hasta ahora y sin ser consciente de ellos, yo grababa los discos en invierno, con frío y la gabardina puesta, y el pasar de eso a grabarlo con sol, calor y luz, al escucharlo noto ese buen rollo veraniego y eso mola mucho.

¿Considera que la fama cambia a las personas? Yo no soy famoso, quiero decir, a mí, en entrevistas fuera de España me han preguntado: '¿Cómo es tu día a día? Porque ha de ser imposible que camines por la calle'. Y yo pienso '¿perdón?'. Voy al mercado todos los días y no pasa nada, pero conozco a amigos que se dedican a esto y no pueden salir a la calle. No es mi caso. Creo que tengo reconocimiento y una determinada popularidad con la que convivo felizmente. La gente viene a darme un abrazo, a decirme 'tío, me gusta tu música', y yo les doy ese abrazo de vuelta. La gente me brinda cariño y convivo con eso. Solo le pido a la vida que me quede como estoy, porque puedo pagar mis facturas con lo que amo, que es la música, sin engañar a nadie. Soy un tío normal y corriente que va al teatro, al cine, a conciertos, y me lo paso genial.

Este reconocimiento también significa una evolución en su música.Dicen que un disco es el momento vital que lo rodea. Claro que hice discos depresivos, tengo nueve. Como decía, he pasado por momentos grisáceos, oscuros, de lluvia, más fastidiados... Entonces, mi evolución en este momento es hacia la luz, mi cuerpo ya no aguanta más tristezas. La evolución que quiero dar son festivales, conciertos grandes, mi banda saltando por el escenario y yo detrás, ver al público pegar botes, eso es la evolución hacia donde quiero ir. A lo mejor dentro de tres discos digo que quiero hacer un disco folk de raíces gallegas con gaitas, cada disco es un planeta, y ahora mismo me apetece esto.

¿Suele estar pendiente de los números?No. Yo estoy pendiente del arte, de los versos, del endecasílabo, de las décimas, de los acordes y de las tonalidades. Para los números cuento con el mejor equipo profesional y delego en ellos. ¿Qué les pregunto los números de vez en cuándo? Sí, no te voy a mentir. Ahora bien, como me vaya a los 'me gusta', a los corazoncitos, a cuánto están las entradas, a cuánta gente ha visto hoy mi videoclip... yo lo he hecho lo mejor que he podido.

¿Qué le diría al Andrés Suárez de los inicios?Que no le hubiera dado tanta importancia a ese qué dirán. Hace años le daba importancia a lo que decía en las canciones y muchas cosas las borraba. Ahora mismo, y desde el respeto, me importa muy poco lo que la gente opine. Ya no me importa tanto el agradar a los demás, puesto que agradarte a ti mismo es lo primero.



Con este disco va a pasar por muchas ciudades de España. ¿Llevará sorpresas?Muchas. Después de haber estado trabajando en esto dos años y medio, hay una liada muy grande. Lo poco que puedo adelantar es que no va a ser un concierto, va a ser un espectáculo. Hay una inversión muy grande en todos los sentidos, para que la gente que venía a verme hace quince años no vea el mismo show, aunque esta misma banda, que son mi familia. En el Wizink van a pasar cosas que ahora mismo no te imaginas y esto se llama invertir, crecer y apostar. Estoy hablando de escenografía, atrezzo, luces, pantallas visuales... Como dicen los jóvenes, 'se vienen cositas'.