El PP negocia ya el apoyo de ERC y PNV para abrir la investigación del 'caso Mediador'

La comisión de investigación del 'caso Mediador' que ha propuesto abrir el Partido Popular tiene por el momento más posibilidades de salir adelante que caer en saco roto. La iniciativa que registró la oposición en el Congreso de los Diputados, el escenario que habría utilizado el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo para negociar las supuesta mordidas con empresarios, requiere de más 'síes' que 'noes' para poder abrirse y, por el momento, hay más apoyos a favor del sí.

Lo que hace unos días parecía imposible por el rechazo del propio PSOE -principal afectado de esta investigación- y de Unidas Podemos -que solo se opone para no hacerle el juego a la derecha-, podría dar un giro completo gracias al sondeo de otros grupos. Algunos socios del Gobierno se plantean ahora apoyar la investigación o, al menos, no bloquearla.

El Grupo Parlamentario Popular, consciente de la proximidad de la cita con las urnas, se ha lanzado a la búsqueda de apoyos parlamentarios. "Los grupos tendrán complicado explicar su rechazo", advierte. Para ello ha fijado el tiro en dos de los socios más 'clave' de Pedro Sánchez. Según confirman a 20minutos fuentes parlamentarias, el PP se ha puesto en contacto con ERC y PNV para la puesta en marcha de la investigación del 'caso Mediador' en el Congreso.

Fruto de estas negociaciones, tanto Gabriel Rufián como Aitor Esteban garantizarían, al menos, su abstención. Es decir, que al menos los 13 votos de ERC y los 6 de PNV no se irán al bloque de 'noes'. Es más, el PP cree que la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales activará a estas formaciones para marcar distancias con el PSOE.

Si se diera el caso de que lo apoyaran, la comisión saldría adelante con los asegurados de PP [88] Vox [52], Cs [9], UPN [2], CUP [2] y Foro Asturias [1] y Compromís [1]. Otras formaciones minoritarias mantienen en el aire sus posturas que, no obstante, serán decisivas. Los votos de Coalición Canaria, Más País, Junts o Bildu podrán dar la vuelta a una votación "reñida", como admiten los populares. Y es, hasta el momento, el bloque de los 'noes' [contando solo con Unidas Podemos y PSOE] suman 154, y el bloque de los 'síes' anteriormente mencionado al que se añade previsiblemente el diputado Pablo Cambronero sumaría 156.

El PP se muestra confiado en poder sacar adelante su iniciativa que analizará la Junta de Portavoces del próximo martes. "Hasta entonces no sabremos nada", apuntan desde el grupo parlamentario. Así, el PP tiene cinco días para convencer a los grupos de la necesidad de llegar hasta el final de la trama que explotó hace menos de un mes en el Gobierno de Canarias y que, por el momento, señala solo a un ex diputado del PSOE.

Pero sea cual sea el resultado final de la próxima semana, el PP tiene el discurso forjado. De lograr los apoyos adelante, tendrá la oportunidad de seguir indagando en la trama y hablar de corrupción en el PSOE, que durante los últimos años han hecho de la lucha contra la corrupción una bandera hasta arrebatarle el Gobierno a Mariano Rajoy. En caso contrario, si la comisión no cuenta con los apoyos suficientes, el PP señalará a los socios como cómplices de la corrupción, tal y como hizo la portavoz Cuca Gamarra al inicio de semana.

El PSOE critica la comisión, pero pide otra contra el PP

Pese a las grietas abiertas entre los socios de Gobierno, Unidas Podemos solo apoyará una comisión de investigación contra el PSOE si la propone el PSOE. Y estos, por su parte, se oponen a investigar la trama que podría implicar a más diputados de su partido. "Dentro del PSOE, lo único que hay es que cinco diputados socialistas fueron a cenar. No hay más a pesar", aseguraba esta semana su portavoz Patxi López, quien trató de desviar la atención sobre esta trama poniéndola sobre 'la Kitchen', que salpica al PP de Mariano Rajoy.

Es decir, que el mismo portavoz que hace unos días decía que las comisiones de investigación no son buenas herramientas para dirimir responsabilidades, pide abrir otra contra la oposición. "Porque en el 'caso Mediador' no hay caso y en el otro caso estamos conociendo noticias que son muy graves", justificó López. Mientras tanto, el PP continúa su guerra contra el 'caso Tito Berni' y pide a todos los grupos que no quieran apoyar la iniciativa solo porque la haya propuesto el PP, que presenten la suya propia. "Les garantizo nuestro apoyo", avanzó Gamarra.