Miles de estudiantes se manifiestan en Barcelona por un modelo educativo “auténticamente” feminista

La manifestación de estudiantes universitarios y de secundaria por el 8-M ha reunido este mediodía en Barcelona entre 3.300 y 4.000 personas.

La protesta, que ha reivindicado un modelo educativo “auténticamente” feminista, ha sido organizada por el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC) y también por otros colectivos como el Sindicato de Estudiantes Libres y Combativas de Cataluña.

En el trayecto, que se ha producido en un tono festivo y reivindicativo, se han podido escuchar consignas como ‘Las calles serán feministas’, ‘No a la privatización’ o ‘Si nos tocan a una, nos tocan a todas’.

Poco antes de las doce del mediodía, la Plaza Universidad se ha ido llenando de estudiantes convocados para asistir a la manifestación, así como ciudadanos que han querido ir a apoyar. ‘Feminismo es lucha’, ha sido el lema la pancarta que abría la protesta. Según la Guardia Urbana, han asistido 3.300 personas.

Los cánticos más escuchados han estado “Vox y PP, la misma mierda son”; “Fuera rosarios de nuestros ovarios”; “Con o sin ropa, mi cuerpo no se toca”; “No, no, no a la privatización”; o “Si la utilizas para violar, te la cortaremos”.

La protesta se ha dirigido de Plaza Cataluña hasta Urquinaona, donde una parte de los manifestantes se han acercado al Consorcio de Educación de Barcelona. Finalmente, se han dirigido todos hacia la Plaza San Jaume, donde ha acabado la manifestación.

“Un sistema que perpetúa las violencias”

Marta Daviu, portavoz nacional del Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes, ha explicado que las estudiantes de clase trabajadora han salido hoy a las calles porque están “hartas de este sistema que perpetúa las violencias” contra las mujeres.

Daviu ha asegurado que las aulas “no son seguras” y ha puesto sobre la mesa que el ”único” modelo para crear una sociedad feminista pasa por la coeducación y un sistema intrínsecamente público. También ha señalado que “el baño lila de las instituciones de los últimos días no ayuda en la lucha feminista”. La portavoz ha destacado que la movilización del 8-M demuestra que las feministas siguen organizadas.

Por su parte, Sofia Vázquez, portavoz del Sindicato de Estudiantes Libres y Combativas de Cataluña, ha explicado que el lema de este año es ‘Nos continúan matando y violando’ puesto que “todo y el gobierno progresista del PSOE y Unidas Podemos, aquí no ha cambiado absolutamente nada”.

Vázquez ha dicho que hay que defender las conquistas conseguidas, como la ley del Solo sí es sí, y ha reivindicado que la polémica alrededor de la nueva ley no es un problema de redacción sino de jueces “fascistas”.

Júlia, de 21 años, ha explicado que hoy se ha adherido a la huelga feminista para luchar por los derechos de las mujeres, “por las que ya no están y por las que no han podido venir”, ha añadido. Berta, de 17 años, se ha desplazado hasta Barcelona desde Granollers para “levantar la voz y reivindicar la igualdad” de derechos entre hombres y mujeres.