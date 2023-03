Los jugadores del Atlético de Madrid disfrutan de unos días de descanso hasta su encuentro con el Girona, el próximo lunes. Momentos que Álvaro Morata y su mujer, Alice Campello, han aprovechado para trasladarse al sur de la península. A lo largo del trayecto, el deportista vivió una anecdótica y divertida experiencia que la modelo ha contado a través de sus redes.

Durante su viaje, la pareja hizo una breve parada en la ciudad de Jaén para probar el aceite de allí ya que "Álvaro dice que es el mejor del mundo". Tras aparcar el coche en una cooperativa, el jugador se trasladó hasta el baño mientras que Alice entró en el establecimiento.

Ella le explicó a la dependienta que quería probar los aceites que tenían y, como hay diferentes variedades, la vendedora le sacó varias muestras. "La señorita me pone tres chupitos de aceite y me dice que me tengo que mojar los labios para ver cuál prefiero", empezó a relatar la italiana.

Álvaro no había escuchado la explicación de la dependienta y, al entrar en la cooperativa, cogió los shots y se los bebió. "A todo esto, vuelve Álvaro del baño y coge los chupitos y se los traga", continuó contanto entre carcajadas la italiana.

El futbolista, que conducía el coche mientras Alice grababa el story, se defendió alegando: "Me han dicho que los probara y los he probado. Ahora tengo la tripa como un tractor antiguo. Tengo más aceite que en una gasolinera".

La pareja compartió la divertida anécdota con sus seguidores y, de hecho, con el fin de que todos se enteren, contaron la historia tanto en español como en italiano. Sin duda, una experiencia de lo más graciosa y que, por supuesto, ambos recordarán.