El primer nominado de 'Supervivientes 2023' que se salva de la expulsión: "Eso sí que es una gran recompensa"

Laura Madrueño reveló durante la noche del martes en Tierra de nadie quién era la persona que se salvaba de la expulsión gracias a los votos de los espectadores.

Cada uno de los cuatro nominados se colocó encima de un mástil de un barco simulado en medio del mar. Ahí, Laura fue cortando las cuerdas que les mantenían y cayeron al agua aquellos quienes seguían nominados.

La primera persona que se mantuvo en la nominación fue Alma Bollo, quien comenzó a llorar cuando calló al agua: "Estoy bien. Me quiero quedar. Lloro porque soy competitiva y no me gusta perder en las pruebas".

Los dos siguientes en caer fueron Ginés y Jaime, por lo que Diego se aseguró seguir en el programa siendo el concursante que se salva de la nominación de cara a la próxima gala de Supervivientes.

Carlos Sobera, desde el plató de Tierra de nadie, felicitó al salvado: "Consigues librarte de la expulsión, ¡eso sí que es una recompensa!". El presentador también le dirigió unas palabras a Alma: "Hoy no está siendo tu día en Honduras".

Los familiares y amigos de los nominados hicieron un pequeño alegato para que el público les salvase de la nominación. Raquel Bollo defendió a su hija afirmando que "debería espabilar".

Me alegro que Diego sea el primer salvado.

Por su parte, Míriam, la hija de Ginés, dedicó unas graciosas palabras para su padre: "Que le voten para que esa panza que tiene se quede allí". José Luis, amigo de Jaime, afirmó que este estaba siendo parte del equipo, por lo que era una pieza clave.