Bárbara Rey habla de su matrimonio con Ángel Cristo en 'El Hormiguero': "Me llegó a disparar con un revolver"

Bárbara Rey visitó El Hormiguero este martes y Pablo Motos quiso abordar tantos temas de la vida de su invitada que se quedó sin tiempo para ninguna de las secciones del programa.

Tras hablar de la relación que tuvo la artista con el rey emérito, el presentador quiso saber detalles sobre el matrimonio de la murciana con Ángel Cristo.

"Me conquistó porque era un encantador de serpientes del que me fui enamorando porque me sentí totalmente querida. Luego descubrí que era una persona con carácter fuerte y violento", recordó Rey.

Bárbara Rey, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

El conductor del programa le preguntó por el momento de la boda: "Siempre me habían menospreciado los hombres y nadie me había pedido matrimonio hasta que lo hizo Ángel", contestó.

"El problema es que cuando nos separamos, mi hijo Ángel tenía 7 años y Sofía 5. Ellos nunca habían visto algo bonito entre sus padres, solo gritos", admitió la artista.

Eso sí, la murciana destacó que gracias a la serie Cristo y Rey "he llegado a perdonar a Ángel Cristo. En la vida hay que hacerlo porque si no, no eres feliz".

Motos comentó los malos tratos que sufrió Rey durante su matrimonio: "La primera paliza me la dio porque le conté que había visto a Paquirri en el aeropuerto -el torero y la artista vivieron un romance-".

"Me maltrató durante todo el tiempo que estuvimos casados, incluso hasta después de separarnos porque vivíamos juntos un año después del divorcio", aseguró Rey.

Pero lo que dejó al presentador y a todos los espectadores sin palabras fue cuando la invitada recordó que "Ángel me llegó a disparar con un revólver del 38 con seis balas de acero con punta fina".

"Él estaba sentado en la cama mirándome y yo de pie, escuché el seguro del arma y me metí en el vestidor mientras escuchaba como el disparo se clavaba en la cómoda de la habitación", afirmó.