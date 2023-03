Bárbara Rey, en 'El Hormiguero': "La primera vez que me llamó Juan Carlos le mandé a la mierda porque pensaba que era una broma"

Bárbara Rey visitó por primera el plató de El Hormiguero este martes para comentar con Pablo Motos la serie Cristo y Rey, que se puede ver en Atresplayer Premium.

“Estoy muy orgullosa del trabajo que han hecho”, Bárbara Rey opina sobre la serie ‘Cristo y Rey’ #BárbaraReyEH pic.twitter.com/6BbpW3GKIW — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 7, 2023

Además, la invitada presentó la docuserie sobre su vida que se estrenará próximamente Antena 3 titulada Una vida Bárbara. Bárbara Rey, retrato de una superviviente, donde narra en primera persona los principales acontecimientos de su intensa vida profesional y personal.

Bárbara Rey nos presenta "Una vida Bárbara", la docuserie sobre su vida que pronto veremos en televisión #BárbaraReyEH pic.twitter.com/G7PMaPiHHO — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 7, 2023

El presentador quiso saber cómo fue la relación con Juan Carlos I: "Me llamo por teléfono y lo cogió una amiga. Como venía de un rodaje muy cansada, no me lo creí", comentó Rey.

"En la primera conversación que tuvimos poco menos que le mandé a la mierda porque pensaba que era un cómico que me estaba gastando una broma", recordó.

"Me dio un número de teléfono para que llamara y preguntara por él para que viera que no era una broma. Y, efectivamente, llamé y me pasaron con él, me quedé en shock. Me dijo que eso -que pensaran que era una broma- le había pasado más de una vez", afirmó la artista.

Bárbara Rey nos cuenta cómo conoció al Rey Juan Carlos I #BárbaraReyEH pic.twitter.com/y4gBQjdD38 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 7, 2023

La invitada también comentó con Motos la primera vez que quedó con el rey emérito "estaba muy nerviosa, me mandó a una persona para que me llevara a Zarzuela".

"Desde las primeras llamadas me tiraba la caña. Llegué a quererle mucho, pero no me enamoré. No estaba enamorada de él y no se portó bien conmigo, no estuvo a la altura", admitió Rey.