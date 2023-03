La 'influencer' Daniela Requena se defiende tras las críticas por operarse para tener los ojos azules: "No afecta a la visión"

La influencer Daniela Requena está en boca de todos tras promocionar su última operación estética: un cambio de color de ojos que ha transformado su mirada castaña en "azul Formentera".

La activista trans ha recibido cientos de críticas por promover un paso por quirófano que, además de innecesario, puede provocar grandes riesgos para la salud ocular. O así lo ha explicado una oftalmóloga que se ha hecho viral por criticar su cirugía.

La joven comentó que "a nadie le compensaba tener los ojos azules" porque provocaba "ceguera a largo plazo" y habló de una cirugía con láser que te despigmentaba el iris. Algo que Requena ha negado desde entonces.

"Yo me he realizado una queratopigmentación y las consecuencias de las que ella habla no son reales", ha querido dejar claro. Se trata de un proceso en el que un láser no quita tu color, sino que inyecta uno nuevo en la córnea.

Aunque no es tan peligroso como el mencionado por el vídeo viral, los expertos han asegurado en las últimas horas que conlleva los mismos riesgos y no es recomendable.

De hecho, en España no estaba disponible hasta hace poco. "Esta operación la hacían en París y cuando he visto que abrían sede en Madrid, me dije: 'Es mi momento'", confesó la influencer antes de someterse a la cirugía, que cuesta algo más de 6.000 euros y solo puede hacerse en la clínica que promueve Daniela.

"Está hecho en una de las zonas más superficiales, con lo que no afecta a la visión y no produce nada", ha señalado más tarde: "A mí me daba miedo, pero ahora estoy feliz. El resultado es heavy".

Además, ha aclarado que "todas las cirugías tienen riesgos" y ella los ha asumido porque desde la clínica han asegurado que, de todas las veces han hecho la queratopigmentación, nadie ha sufrido ninguna de las consecuencias mencionadas.