Una 'influencer' muestra su cirugía de cambio de color de ojos y las redes critican el riesgo: "No merece la pena quedarse ciega"

Las redes han mostrado su conmoción en las últimas horas tras descubrir, gracias a la influencer Daniela Requena, que existe un tipo de cirugía plástica que permite cambiarte el color de los ojos.

La mujer trans enseñó orgullosa el resultado de su operación en su cuenta de TikTok, donde tiene más de 800.000 seguidores, promocionando la clínica donde se la había hecho y mostrando la comparación antes de pasar por quirófano.

De ojos oscuros y marrones ha pasado a ojos "azules verdosos" en 48 horas. Sin dar muchos datos de la intervención, solo ha asegurado que duró "45 minutos con anestesia local".

"Ojos azules para siempre", ha celebrado, antes de recibir una tonelada de críticas, lideradas por Eva Ruiz, una oftalmóloga que no ha dudado en responder al vídeo para alertar al resto de redes sobre los peligros de este tipo de procedimientos.

"No doy crédito a que se promuevan estas cosas. Me entran los siete males", ha explicado: "Me aterra que esté influenciando a alguien a hacerse esta barbaridad en los ojos".

"A nadie le compensa con tal de tener los ojos azules, tener una ceguera a largo plazo", ha explicado muy directamente, revelando que este tipo de cirugía con láser que despigmenta el iris obstruye la cámara anterior del ojo y puede provocar glaucoma, daños en el nervio óptico, desprendimiento de retina y, al final, la pérdida de la visión.

Respuesta a las críticas por el cambio de color de ojo

La influencer ha querido defenderse y responder al viral vídeo que señalaba que lo que se había realizado estaba "prohibido en muchos países".

Ha querido asegurar que ella no se ha realizado esa cirugía con láser: "Yo me he realizado una queratopigmentación y las consecuencias de las que ella habla no son reales".

Otro tipo de intervención que, aunque no haya explicado exactamente como se ha llevado a cabo, también tiene riesgos. Así ha vuelto a asegurarlo la oftalmóloga, generando un enorme cruce de acusaciones.

"Hay muchas personas que son muy influenciables y que no sabían de la operación antes del vídeo de Daniela", ha concluido Eva, señalando el peligro que existe, en general, de hablar de la cirugía plástica sin detalles en redes sociales.