El otro gran sustento de Johnny Depp: su importante fortuna como escultor

En muchas ocasiones los artistas más conocidos tienen tiempo para todo, no solo para su popular trabajo. Al igual que Brad Pitt se ha aventurado en el mundo del arte como escultor, ha salido a la luz que Johnny Depp también ha hecho sus pinitos en este ámbito y ha llegado incluso a ganar millones de euros por vender sus obras.

El actor puso a la venta en la galería Castle Fine Art, en el Covent Garden de Londres, una serie de grabados de edición limitada que, con un valor de 5.000 euros cada obra, se agotaron en pocos días, tal y como ha afirmado un portavoz de la galería. Entre esas creaciones estaban los retratos de Bob Marley, del escritor Hunter S. Thompson o los actores Heath Ledger y River Phoenix.

Esas obras conforman la segunda exposición de la colección de Johnny Depp Amigos y héroes, tras una primera salida con importantes personajes como Bob Dylan, Keith Richards, de los Rolling Stones, la actriz Elizabeth Taylor y el actor Al Pacino.

Estas exposiciones le han llevado a ganar aproximadamente 8,5 millones de euros en los últimos siete meses. La gran aceptación que han tenido sus obras han hecho que Depp esté "realmente emocionado", tal y como confesó el propio actor al Daily Mail.

Depp ha encontrado en la pintura una vía de escape de su rutina cinematográfica. "Durante muchos años, me he dedicado estrictamente a mi trabajo diario en el mundo del cine, aunque siempre he necesitado evadirme en una hoja de papel en blanco, ya fuera escribiendo, dibujando o pintando un lienzo", ha afirmado.

El actor cree que "abordar algo por primera vez sin tener ni idea de cómo empezar o cuál será el resultado es muy gratificante. Que la gente vea esto por primera vez y reaccione de forma tan positiva ante lo que he hecho es muy conmovedor".

Esta nueva faceta como pintor deja claro una vez más que Johnny Depp es todo un artista polivalente. Además de demostrar en todos estos años que es una gran estrella de Hollywood, también ha hecho sus pinitos en la música con su propia banda y el guitarrista Jeff Beck, con quien publicó en julio el disco 18.