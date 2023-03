El pasado jueves daba comienzo la nueva edición de Supervivientes que, anunciada como la "más extrema" ya ha supuesto que algunos concursantes empiecen a quebrarse. Este ha sido el caso de Patricia Donoso que aseguró que quería marcharse de la isla y abandonar la experiencia.

"Yo ahora mismo me veo con capacidad para nadar lejos, muy lejos. Mira que me lo dijeron y yo dije 'soy capaz, la chula, venga...'. No soy capaz. Levantarme a buscar mi desayuno no es lo mío. A mí la gente que dice que esto es una experiencia y que quiere volver... Yo los traería", ha destacado la concursante, a quien incluso se le saltaban las lágrimas: "Me da mucha rabia no poder aguantar".

"A mí la situación me ha superado, pero ya he tomado una decisión y mi cabeza dice que ya no más. Es un reto personal mío que voy a perder yo misma. No me importa lo que diga la gente", agregaba Donoso, durante su conexión con el plató de Supervivientes, desde donde Ion Aramendi trató de convencerla de que podía aguantar más en la isla.

Sin embargo, no fue hasta que el reality la puso en contacto con su pareja, Charles Ioas II, cuando Donoso decidió continuar con la experiencia. Pese a su rectificación, su actitud ha sido muy criticada este lunes por los colaboradores del Club Social de El programa de Ana Rosa.

Ha sido, precisamente, Ana Rosa Quintana quien ha comenzado diciendo: "Yo creo que no va a aguantar mucho. Pero también os digo una cosa, yo no la metía en los platós porque esto es ya un viejo truco. Dejo de pasarlo mal en la isla y ahora voy a los platós". Por su parte, Pepe del Real ha agregado: "Claro, sentadita al calor del foco se está mejor".

También Joaquín Prat ha señalado: "Estaba Charles haciendo cuentas del rejonazo que le tenía que pagar a la productora por abandonar el concurso sin causa justificada. Dijo: '¿Cuánto tiene que pagar mi mujer si se va del concurso? Tanto. Ya estás volviendo a la playa'".

"Yo creo que es todo un paripé en busca de protagonismo. Esta señora es una cuentista. Ha querido ser la protagonista del primer debate y lo ha conseguido. No te olvides de que ella se ha gastado 400.000 euros en cirugía estética", ha apuntado Alessandro Lecquio. Por su parte, Bibiana Fernández ha añadido: "En cirugía estética tiene poca y mal hecha, quiero decir que no tiene edad para hacerse muchas cosas. Yo, para empezar, siempre me pregunto quién es Patricia Donoso".

"Es decir, cuál es su pasado, no porque yo tenga interés en saber el pasado de los demás. El otro día fui a un programa de televisión y no sabían quién era yo. Cuando la gente es muy joven, no saben quién eres. Si yo llevo cien años en esto y no me conocen, a Patricia Donoso, porque le tocara el culo un día un hombre en un tren yo no creo que sea una cosa tremenda...", ha sentenciado Fernández.