Bosco Martínez-Bordiú hace una voltereta al saltar del helicóptero de 'Supervivientes', a sabiendas del peligro, y es sancionado

Uno de los hitos más espectaculares de Supervivientes es cuando sus concursantes, al comienzo de la edición, saltan desde un helicóptero al mar, cosa que marca su llegada a la playa y el comienzo de su aventura en el reality de Telecinco.

Pero ese salto tiene unas normas muy estrictas que garantizan la seguridad del mismo. Los concursantes son advertidos de que han de saltar con los brazos cruzados y las piernas juntas, de forma que la entrada en el agua sea lo más segura posible. Además, no deben saltar, pues no hay que olvidar que a poca distancia de sus cabezas hay unas palas girando a toda velocidad.

Este domingo, durante la gala de Supervivientes, los concursantes del llamado grupo de Tierra de nadie tuvieron la oportunidad de saltar del helicóptero, algo que no pudieron hacer en la primera gala, al ser nominados por sus compañeros.

Entre los que saltaron estuvo Bosco Blach Martínez-Bordiú, que al conectar con el presentador en plató, Ion Aramendi, hablaba precisamente de esa prohibición. "Tú eres mucho de hacer el cabra, ¿te has tirado de un helicóptero?", le preguntaba Aramendi.

El joven respondía que no, pero que era un sueño que iba a cumplir. "Como me han dicho que no se pueden hacer volteretas, que es muy peligroso, que si puedo batir el récord de altura", pedía el Bosco, para que subieran el helicóptero lo más posible.

"Este está más pichi…", comentaba Aramendi, que le advertía de que el helicóptero ya estaba en lo más alto posible y que saltara. Y ahí fue cuando, aún conociendo la prohibición, Bosco saltaba haciendo una voltereta hacia atrás, ante el asombro de los presentes en el plató, que en un principio celebraron la ocurrencia.

"Es uno de los saltos más artísticos que yo he visto… es un cabra, se le ha ido la olla…", decía Ion Aramendi segundos después. Intervenía entonces Kiko Matamoros, que ha sido concursante de Supervivientes, para advertir algo: "Habrá habido alguien en la organización al que no le haya hecho mucha gracia".

Poco después tomaba de nuevo la palabra Ion Aramendi, que hacía ver que el salto es desde "una altura importante, es peligroso de verdad" y que "no tenía que haber hecho eso".

"Va a estar sancionado, que lo sepáis, aunque sea un salto artístico, si le hubiera pasado algo...", decía por fin el presentador, que no aclaró cual es la sanción, algo que podría conocerse en una futura emisión.