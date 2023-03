Abandona 'Supervivientes' y se arrepiente horas después: "No puedo estar aquí"

Este domingo se celebró la primera gala de Supervivientes 2023: Conexión Honduras, donde se vivió uno de los primeros momentos tensos -y algo surrealistas- de la edición. Con solo tres días de concurso, Patricia Donoso amagó con abandonar. De hecho, lo hizo aunque se arrepintió a las horas.

Un abandono siempre es un contratiempo para el reality, y este domingo a punto estuvo de vivirlo con una de las concursantes que están llamadas a dar más juego en el concurso.

Sin embargo, nada más empezar la gala, ella lo tenía claro: se quería ir. Y todo parecía indicar que lo haría hasta que, casi acabando el programa, Ion Aramendi anunció que Patricia Donoso había recapacitado y tomado la decisión de regresar a Playa Royal, la que tiene más comodidades, dándose así una nueva oportunidad de vivir la aventura.

"Esto no es lo mío. A mí la gente que me dice que esto es una experiencia y quiere volver, les traería. Me da rabia no poder aguantar, pero no", aseguraba Patricia a sus compañeros.

Luego, hablando con el presentador, se reafirmó: "Estoy bien con mis compañeros, son maravillosos, pero la situación me ha superado. Decidí que me iba a ir, aguanté unas horas más, pero ya tomé una decisión y mi cabeza anoche dijo que no más. Cuando vi que tardaba tanto en tirarme del helicóptero empecé mal y vi que me superaba. Es un reto que pierdo contra mí, me da igual lo que diga la gente. Esto es pura realidad, es horrible. Me quiero ir", dijo rotunda.

A los minutos, Charles, marido de Patricia, entró por videollamada para que ella pudiera escucharle: "Yo le diría que ella puede, que siempre ha podido con todo, que siempre he confiado en ella más que nadie en el mundo, no conozco mujer que sea más fuerte y dura que Patricia. Cuando te estableces unos objetivos siempre los cumples, no dejas las cosas a medio hacer", le dijo.

Unas palabras que afectaron mucho a Donoso, que rompió a llorar. "Quiero pedir perdón a la productora por todas las horas que les he hecho pasar, por ser la tía coñazo de la edición, pero tengo que ser fiel a lo que siento, y, si regreso, voy a hundir al grupo. Yo no soy esta que estás viendo, soy una persona perfectamente capaz de muchas cosas, pero yo he llegado hasta aquí, lo siento mucho, me encantaría, pero no puedo estar más aquí", seguía manteniendo.

Todo parecía claro, pero, al final del programa, Ion anunciaba lo contrario: "Patricia Donoso ha recapacitado y se dirige a Playa Royal".