Emma García explota contra Rosa López en 'Fiesta': "No me ha hecho ni puñetera gracia"

Momento tenso en la tarde del domingo en el programa Fiesta. Rosa López visitaba el espacio de Emma García en Telecinco para presentar su último trabajo discográfico, pero, durante la pregunta, hubo una pregunta en concreto que le hizo la presentadora vasca y que no le gustó, y así se lo ha hizo saber.

En concreto, sobre un episodio complicado en la vida de la granadina, cuando se quedó sin voz a consecuencia de una negligencia médica después de su paso por Operación Triunfo, el talent que la lanzó a la fama hace ya más de dos décadas.

Sin embargo, y a pesar de que en otras entrevistas, la ganadora de OT 1 sí que ha tocado el tema, esta vez no fue así, respondiendo de esta forma: "Es un tema que no quiero tocar porque no suma. Igual te suma a ti para el programa".

Unas palabras que molestaron sobremanera a Emma, y así se lo hizo saber a la artista: "No me ha hecho ni puñetera gracia, me ha sentado mal", reconoció. "Yo trato con todo el cariño y respeto y me gusta que me traten así".

Rosa, al ver el enfado de la presentadora, se disculpó ante Emma, que lo aceptó: "No pasa absolutamente nada. Te admiramos, y me alegro muchísimo de la evolución que has tenido. Espero que sigas con el corazón por delante". Sobre la reacción de Rosa a su pregunta, indicó: "Sé que no lo has hecho con esa intención. Te puedo asegurar que, cuando me enfado, se me nota. Contigo no me he enfadado", aseguró para luego fundirse en un abrazo con ella.