Infantilización, 'desexualización', barreras laborales… los principales retos a los que aún se enfrentan las mujeres con discapacidad

Un Futuro sin estereotipos, así se llama la campaña que Amanixer (asociación aragonesa de mujeres con discapacidad) ha lanzado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, porque, como hace días Miriam Herrero, presidenta de la asociación, "si rompemos con los estereotipos, va a ser mucho más fácil la inclusión social de las mujeres con discapacidad".

Para concienciar y visualidad la realidad de los estereotipos que todavía rodean a las mujeres con discapacidad, Amenixer ha publicado un vídeo en el que se pueden apreciar, con un toque de humor, las situaciones reales a las que todavía tienen que enfrentarse estas mujeres en su día a día. Para ayudarla a afrontar estas situaciones, la figura cómica de un fantasma -al estilo fantasma de la navidad pasada- le permite conocer lo que piensan realmente de ella las personas con las que habla y se encuentra la mujer protagonista, "hay muchos estereotipos que aún existen, aunque no nos demos cuenta. Lo que hemos querido reflejar en la campaña es que, aunque a veces nos encontramos con un respuesta o actitudes que son políticamente correctas, en el fondo todavía persisten esos estereotipos, aunque la gente no los exteriorice".

Nos infantilizan tanto que acaban desexualizandonos, creen que no vamos a ser capaces de ser madres o de tener pareja

Algunos de los estereotipos que aún persisten con fuerza en nuestra sociedad son principalmente tres: el trabajo, la imagen y la sexualidad, "en el mercado laboral nos seguimos encontrando con estereotipos que nos ponen barreras a la hora de encontrar un trabajo, como pensar que vamos a tener un mayor absentismo laboral o que no vamos a ser capaces de realizar unas funciones para las que estamos cualificadas. Lo que hemos querido reflejar en el vídeo en este sentido es que detrás de ese ‘ya te llamaremos’ en realidad se esconde otro trasfondo", asegura Miriam Herrero.

Otro gran estereotipo a derribar es el tema de la sexualidad, "nos infantilizan tanto que acaban desexualizandonos, creen que no vamos a ser capaces de ser madres o de tener pareja y, por tanto, no se atiende ni a nuestros derechos sexuales ni reproductivos. No se explica a las mujeres con discapacidad que tienen derecho a la sexualidad ni, por tanto, se les garantiza una sexualidad sana y segura”, se queja.

Otro tema que se quiere visibilizar en esta campaña es el tema de la imagen, pues "si ya de por sí a las mujeres nos lo ponen difícil en este sentido, porque se nos ‘exigen’ unos determinados cánones difíciles de cumplir, todavía es más difícil que se cumplan en el caso de una mujer con discapacidad, lo que provoca que muchas veces se nos rechaza, precisamente porque no tenemos la imagen que buscan", asegura Herrero.

Discriminación interseccional

Todos estos estereotipos persisten gracias a los que se llama ‘discriminación interseccional’, que está sustituyendo a lo que hasta hace poco se denominaba doble discriminación -por ser mujer y tener discapacidad- pues se considera que también influyen otros factores, "por un lado, está el de ser mujer y tener discapacidad, pero podemos añadirle otros, como ser de una determinada etnia, la situación socioeconómica, vivir en el medio rural, la orientación sexual… Todo esto lo que hace es que se multiplique la discriminación, porque, además, otro estereotipo que persiste es somos un colectivo homogéneo cuando dentro hay muchas necesidades y características diferentes", aclara.

Tras aclarar estos términos, Miriam Herrero quiere dejar claro que sí, que ser mujer con discapacidad da lugar a mucha más discriminación y estereotipos que ser un hombre con discapacidad, "todos los estereotipos que reflejamos en la campaña persisten más en las mujeres. En el tema de la sexualidad, por ejemplo, encontramos que se tiene mucho más en cuenta la sexualidad de los hombres con discapacidad y que a las mujeres se nos ha desexualizado más"

También con el tema del trabajo, pues "si ya existe la brecha entre personas que no tienen discapacidad, en las mujeres con discapacidad, la brecha aún es mayor. De hecho, existe brecha también entre mujeres con discapacidad y hombres con discapacidad. Y también en el tema de la imagen, pues también dentro de las personas con discapacidad se marcan en unos cánones para las mujeres que para los hombres no las encontramos. Al final, nos acabamos llevando, por decirlo de alguna manera, por todos lados", insiste.

Desde la educación en la infancia y con mucho trabajo, podemos cambiar la percepción que se tiene de las mujeres con discapacidad

A pesar de todo, desde Amenixer prefieren ser optimistas y, como se refleja en el vídeo de la campaña, en un futuro, estos estereotipos acabarán desapareciendo, pero para ello necesitamos poner de nuestra parte como sociedad, "los estereotipos sobre la discapacidad y, en concreto, sobre las mujeres con discapacidad, son la causa de numerosas barreras sociales, pero desde la educación en la infancia y con mucho trabajo e implicación como sociedad, podemos desmontarlos y cambiar la percepción que se tiene de las mujeres con discapacidad. Desde las administraciones públicas, tienen la labor de velar por nuestros derechos y concienciar y normalizar con acciones que lleguen a todo el público porque la sociedad es diversa y las mujeres con discapacidad formamos parte de ella", explica Miriam Herrero.

De hecho, reconoce que en los últimos años se han hecho muchos avances en este sentido, "se han logrado muchas pequeñas cosas, como una mayor visibilidad, se están avanzando mucho en el tema de la supresión de barreras arquitectónicas, que ha sido algo muy importante para que podamos hacer una vida totalmente plena, también en el transporte, en la comunicación… La situación desde hace unos años hasta ahora también ha mejorado en materia de educación, se nos incentiva más a educarnos, a trabajar…". Aun así, como asegura Miriam Herrero, queda mucho por hacer, "mucha guerra que dar".