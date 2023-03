Camila Morrone, de 25 años de edad, habla por primera vez tras su ruptura con Leonardo DiCaprio

Camila Morrone, la exnovia de Leonardo DiCaprio, ha roto su silencio tras su ruptura con el intérprete para asegurar que ahora está "empezando a sentirse como una mujer".

La modelo, que cumplió el pasado mes de junio los 25 años, ha asegurado que ya ha superado por completo al actor. Actualmente, la joven se encuentra completamente dedicada a su trabajo en el mundo de la interpretación. Y es que este viernes se estrena su nuevo trabajo en la miniserie de Amazon Prime, Daisy Jones y los Seis.

Ambos comenzaron su romance cuando ella tenía 20 años y él 43. Sin embargo, al mes de cumplir los 25, el actor puso fin a su relación tras cinco años juntos. Este dato no sorprendió a los internautas, pues Leonardo es conocido su extraña "manía" de romper con sus parejas al cumplir más de 26 años.

En la nueva entrevista que la actriz ha concedido a The Cut la artista ha asegurado: "Nunca he aprendido tanto como a los 25 años. Empiezo a sentirme mujer. Pero también me siento pequeña en muchos sentidos".

Sin hacer ningún tipo de comentario sobre su relación, ha contado lo mucho que ha aprendido sobre la interpretación: "Con cualquier personaje que interpreto, intento aportar lo que conozco de mi vida real. Eso es lo principal que aprendí en clase de interpretación, cómo aprovechar momentos de tu vida que fueron impactantes".