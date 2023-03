Fani Carbajo ha puesto punto y final a su relación con Christofer. Así lo ha contado a que se diera a conocer por La isla de las tentaciones a través de su perfil de Mtmad. Y es que, como ha asegurado, ahora se encuentra feliz y quiere dedicarse el tiempo a ella y sus proyectos por muy "egoísta" que parezca.

"Ha cambiado algo dentro de mí, de mi cabeza y de mi corazón", ha confesado la influencer para justificar el porqué de esta nueva etapa en su vida. Aunque para ella, su ex siempre será "una persona especial y el padre de su hijo", ahora ha pasado página y le ha perdonado gracias a su nueva ilusión.

La exconcursante de Supervivientes ha vuelto a encontrar la ilusión con un hombre diez años más joven que ella llamado Fran. Así lo ha contado en su último vídeo: "Él es un chico que estoy conociendo. Empecé con él después de dejarlo con Christofer", aunque ha querido dejar claro que no tuvo nada que ver con su ruptura, "es anónimo y trabaja como mecánico".

Ambos se conocieron en una discoteca, ambos se gustaron, aunque al principio ella era reacia: "No estoy enamorada de momento, aunque la verdad es que el chico me gusta y me siento a gusto con él". La influencer está muy ilusionada con él y es que por cómo habla de este nuevo chico, todo parece que va viento en popa: "Ya lo conoce mi círculo cercano, y yo al suyo".

Aunque, también ha querido dejar muy claro que "no está abierta ni cerrada al amor", y espera que sea "lo que tenga que ser". No descarta empezar una nueva relación porque, según ella, no es algo que se pueda controlar: "Yo creo que ya es algo más que un amigo especial, es más serio porque estamos todo el tiempo juntos".

"Él me respeta y yo creo que es algo serio", ha confesado finalmente tras negarlo durante todo el vídeo. Fani no puede negar, lo contenta que está con él y cómo se desvive por la manera en la que le trata. No es capaz de decirle un mal comentario sobre el chico: "No quiere protagonismo, lo que le gusta de mí es mi persona".