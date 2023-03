La aspiradora sin cables Dyson V11 está 70 euros más barata en la web... ¡pero aún más si eres nuestro lector!

Cuando se trata de eliminar el polvo las bromas las dejamos de lado. Sabemos que es un enemigo infalible que, además de multiplicarse por las superficies de casa, puede empeorar la salud de los miembros de la familia por culpa de los ácaros que en él se acumulan. Un motivo, sin duda, de peso para no querer ver ni una mota en el hogar y que nos lleva a rastrear cualquier solución conocida para eliminarlo durante el mayor tiempo posible, pues, somos conscientes de que tarde o temprano y aunque pongamos en marcha el truco viral de TikTok con aceite corporal de bebé, acabará reapareciendo en nuestras vidas.

Eso sí, podemos retrasar su vuelta si en cada limpieza logramos eliminar el máximo posible armándonos con buenas herramientas que acaben con el polvo de arriba a abajo. Porque sí, hay que atacar a todos los flancos enemigos si no queremos fallar y, para nuestra desgracia, los mejores robots aspiradores del mercado, esos que se ocupan de que solo tengamos que mover un dedo para activarlo, aún no pueden eliminar la suciedad del techo o las paredes, por lo que no son la mejor fórmula. Sin embargo, para esta labor sí que son ideales las escobas verticales e, importante, sin cables.

Llegan a cualquier parte, gozan de buena autonomía y tienen potencias de succión suficientes para acabar con el polvo; aunque, todo sea dicho, tanta buena prestación también suele ir de la mano de un tique elevado. Las propuestas de Dyson, una de las marcas más famosas por estas soluciones de limpieza, pueden alcanzar los 750 euros, escapándose del presupuesto de muchos; aunque también hay gamas con precios más bajos que, además, si aplican algún descuento, pueden llevar a ahorrarnos una cantidad importante, tal y como ocurre hoy con la Dyson V11 Absolute que está 70 euros más barata... ¡y 90 si eres nuestro lector!

Incluye un cepillo con tecnología anti enredos especial para hogares con mascotas Dyson

Como lo lees: desde el pasado 1 de marzo y hasta el próximo 15, todos los que apuesten por el modelo V11 Absolute y hayan leído esta noticia pueden aplicar un descuento de 90 euros para la compra de este modelo. Para ello, deberán incluir el cupón ‘DysonV11’ que les permitirá disfrutar de un extra de 20 euros más de rebaja frente a aquellos que decidan realizar los trámites directamente desde la web. Pero, ¿cuáles son los motivos que nos ayudan a decantarnos por este modelo más allá de la oferta?

Las prestaciones de la V11

El primer motivo por el que elegir este modelo será un acierto es por la potencia de succión que ofrece de hasta 185 aw y constante durante toda su vida útil en cualquiera de los tres modos de rendimiento que ofrece. Además, incluye un filtro que atrapa el polvo para que no entre en contacto con el motor y que se puede lavar de forma sencilla, lo que alarga su periodo de validez. La Dyson V11 ofrece hasta 60 minutos de autonomía si escogemos el sistema ahorro, lo que permite que podamos limpiar toda la casa en una sola pasada y sin preocupaciones. Claro que a ello contribuye el sistema de gestión de batería con gatillo que maximiza la duración de la batería. Todo ello, para que podamos controlarlo, se refleja a tiempo real en la pantalla LCD que incorpora el aspirador.

Además, por la compra de este modelo, nos llevamos seis accesorios que aseguran que ningún rincón de la casa se quede sin limpiar ni que ninguna mota de polvo pase desapercibida. Algunos de ellos están pensados para adaptarse a distintos suelos, otros para eliminar mejor el pelo de las mascotas de las tapicerías del hogar y otros, más pequeños, para alcanzar aquellos rincones que pasan desapercibidos.

