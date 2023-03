Sanidad tilda de "decepcionante" la propuesta de Amyts y les acusa de mantener "rehenes" a los madrileños

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y los médicos y pediatras de Atención Primaria en huelga han concluido este jueves su decimotercera reunión sin acuerdo. En este nuevo encuentro, donde se iba a debatir la última propuesta de 55 millones del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero, el comité de huelga ha realizado una contrapropuesta que ha sido calificada por este de "decepcionante". "No podemos tener a los madrileños rehenes en esta situación", ha añadido.

La reunión, celebrada en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), ha durado en esta ocasión menos de una hora, donde se han emplazado a estudiar las distintas propuestas realizadas por ambos para acercar posturas.

El máximo responsable de la Sanidad madrileña ha explicado que desde Amyts, sindicato convocante de la huelga, han presentado una contraoferta "decepcionante" con medidas que están destinadas a poner fin al turno de tarde, algo que es "absolutamente inasumible". "No se garantiza la prestación para los madrileños de esa asistencia sanitaria dentro de la atención primaria, lo cual es algo que la Consejería de Sanidad no puede aceptar", ha señalado.

Además, ha manifestado su descontento con la introducción de un "nuevo incremento" por categoría profesional deficitaria que llega a los 650 euros. "Después de 13 reuniones y un seguimiento del 0,98%, que son 19 médicos sobre 2.000, no nos parece serio que el sindicato haga este planteamiento. No podemos tener a los madrileños rehenes en esta situación y no dándoles la prestación sanitaria que merecen en todo momento", ha criticado Escudero.

En el anterior encuentro, la Consejería puso encima de la mesa un plan de 55 millones de euros, argumentando haber duplicado su esfuerzo presupuestario sobre las retribuciones previas al actual Plan de Mejora de Atención Primaria. Además, ofreció un complemento por población atendida por categoría deficitaria en medicina de familia y pediatría de Primaria de 400 euros mensuales y otro de 380 euros para todos los facultativos que trabajan en el turno fijo de tarde.

"Yo le pediría al sindicato que deje de seguir su hoja de ruta, que ya nos adelantó en aquel audio diciendo que no quería llegar al acuerdo hasta las elecciones, que rebaje sus pretensiones y acepte la propuesta que ha hecho la Comunidad de Madrid respondiendo a lo que era la reivindicación desde el primer momento", ha indicado Escudero

Contrapropuesta

Por su parte, la portavoz y secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, al término de la reunión, ha indicado que se les ha hecho una exposición "de hasta dónde podría forzar su contrapropuesta" para aproximarse a la de la Consejería y se han comprometido a trasladarla por escrito para ser estudiada.

En el escrito que ha enviado a la Consejería, y al que ha tenido acceso 20minutos, Amyts pide un "plan de choque" para completar las plazas que están vacantes, un 20% de las plazas de Médico de Familia y un 30% de las plazas de Pediatría, "que supone que un millón de madrileños no tengan a día de hoy médico", ha afirmado Hernández. Esta nueva contrapropuesta contemplan un complemento por categoría deficitaria de 650 euros "teniendo en cuenta que la Administración insiste en eliminar la tarjeta sanitaria atendida (TSA)".

Por otro lado, han propuesta la siguiente incentivación en el turno de tarde: tres tardes a 300 euros, cuatro a 400 euros y cinco a 500 euros. "Cabe recordar, que estas cifras (500 euros en su complemento máximo) salen de reducir nuestras pretensiones: en 2020 se firmó incentivar un 25% para el turno de tarde y ahora el Comité de Huelga sitúa la cifra mucho menor y en un 10%", han detallado.