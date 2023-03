Solana: "China es la mejor garantía de que Rusia no usará armas nucleares"

El ex secretario general de la OTAN Javier Solana ha considerado este jueves que "la mejor garantía" de que Rusia no va a usar armas nucleares en su guerra contra Ucrania, incluso tácticas, es que China "no le va a dejar" porque la potencia asiática no quiere "bajo ningún concepto" esa escalada.

Durante su intervención en un ciclo sobre Defensa de Radio Cádiz, el que fuera máximo responsable de la OTAN de 1995 a 1999 y alto representante de la Unión Europea en política exterior de 1999 a 2002, ha afirmado que el mundo occidental "tiene que tomar conciencia de que no es el único mundo" y dar "un paso de modestia" para aceptar que hay otras potencias, como China o India, "con los que hay que compartir muchas cosas".

"Eso es lo que a mí me da un poco de miedo, que no tomemos conciencia de que el mundo es más grande de lo que somos", ha advertido.

Hay que tomar conciencia de que "el mundo no es el poderoso Washington o Nueva York, sino que tiene jugadores importantes y que hay que hablar con ellos", ha subrayado, tras alentar a que las potencias mantengan siempre "abiertas" conversaciones y que cuiden la diplomacia como un jardinero a sus plantas, de forma constante.

El ex secretario general de la OTAN ha recordado que el mundo se enfrenta a problemas "globales", como el cambio climático, las pandemias o los efectos de una guerra que necesitan "soluciones globales", por lo que "es importantísimo que las grandes potencias sean capaces de entenderse".

"No caer en el complejo de ser los mejores"

Por ello Solana cree que Occidente no debe "caer en complejos de que somos los mejores y de que aquí mandamos como hemos mandado a lo largo de la historia".

En su opinión es un problema "serio" para el mundo que EEUU sea en la actualidad un país "fragmentado" al que "en este momento la única cosa" que le une "es el odio a China", una potencia con la que se debe "mantener la línea de comunicación".

Solana ha advertido que en diez años el gran problema no será la producción de gas o energía, sino "tierras raras" que van a ser "absolutamente fundamentales para la inteligencia artificial" y que están en países como China y otros países del segundo mundo.

"El chip más pequeño no es de EEUU ni de China, es de Taiwan", ha advertido sobre la emergencia de nuevas potencias que el mundo debe tener en cuenta.