En los últimos días se ha viralizado el caso de una joven agredida por otras dos que, además de circular en sentido contrario, se encararon con ella y la agredieron tanto física como verbalmente.

"No me pegues, ni se te ocurra. Auxilio, auxilio, por favor. Esta mujer está borracha y me está pegando", gritaba Adriana González, desesperada, cuando una de las ocupantes del vehículo se dirigió hacia ella para propinarle algunos golpes.

Pese a la tensión del momento, Adriana decidió seguir grabando para poder tener pruebas de lo que estaba teniendo que vivir. Así, en el vídeo mostrado este jueves en Espejo Público se pueden escuchar algunos de los insultos xenófobos que las dos mujeres utilizaron contra la joven: "Tú eres Machu Picchu y tienes un problema porque eres Machu Picchu".

"Que puede venir la Policía, que yo he cometido un error, no pasa nada, pero tú eres Machu Picchu", señala, de nuevo, la mujer, a lo que Adriana responde que tiene un "DNI español" como el suyo. Sin embargo, la agresora no cesa en su empeño y recalca: "Eres una india, eres una mierda, eres una basura. A mí la Guardia Civil me va a juzgar por un delito vial, pero tú eres Machu Picchu y aquí en España eres una puta basura".

Incluso, la agresora destaca que ella es española porque tiene "los ojos azules". El matinal ha contactado en directo con Adriana González, víctima de la agresión y periodista venezolana que lleva ocho años en España. La joven ha señalado que, además de los insultos, las agresoras le mordieron. "Vaya par de energúmenas", ha destacado Susanna Griso, visiblemente indignada.

"Ellas venían conduciendo en sentido contrario e impactaron de forma frontal contra mi coche conduciendo bajo los efectos del alcohol. Cuando yo me bajé del coche, me sorprendió mucho que lo primero que empezaron a decir fue lo mierda que soy", ha comentado Adriana que, además ha apuntado que estudió Periodismo en Venezuela: "Aunque ahora me dedico a otra cosa, creo que ahí me salió mi instinto de periodista y saqué mi cámara por si acaso pasaba algo".

"Además, tuve la suerte de que ellas, en el estado de embriaguez que estaban, estaban completamente de acuerdo en que las grabase", ha añadido Adriana. Por su parte, la abogada Bárbara Royo, desde el plató del matinal, ha recalcado que los vídeos sí son útiles: "Esta grabación es la prueba de ese comportamiento xenófobo que va a dar lugar a una serie de delitos. Pero, además, tenemos un delito contra la seguridad vial. ¿Cómo que no valen las grabaciones? Son una prueba fundamental".

Finalmente, Adriana ha comentado que su experiencia en España es "totalmente positiva": "Yo amo a este país porque es el que me ha dado todas las oportunidades de ser quien soy ahora".

"El vídeo me ha servido para tener conciencia de que esto pasa más de lo que pensamos. Me ha contactado gente por redes sociales, tanto conocidos como no, y me han mandado fotos de sus agresiones. Gente con piernas rotas, a algunos los han escupido en la cara... Una chica me dijo que había pensado suicidarse por el acoso que sufría en el colegio", ha asegurado. "Me han llegado casos que sé que son aislados, pero que, lamentablemente, no han llegado a conocerse".