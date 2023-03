El marido de la concejal secuestrada en Maracena: "Ella tenía unos papeles... tenía miedo a sufrir represalias"

La investigación por el secuestro de Vanessa Romero, una concejal socialista de la localidad granadina de Maracena, sigue abierta mientras permanece en prisión el presunto autor del rapto: el novio de la alcaldesa, Berna Linares, también del PSOE. Los interrogantes siguen siendo muchos en este rocambolesco caso que ha conmocionado a los vecinos de este municipio del área metropolitana de Granada.

Luis Sánchez, marido de Vanessa Romero, reveló este miércoles a los periodistas que su mujer se encuentra "muy mal" y "muy afectada" por el secuestro que sufrió el pasado 21 de febrero. Explicó que su mujer está recibiendo "tratamiento psicológico" y "no quiere ni salir a la calle" tras lo ocurrido.

También detalló que hasta el momento no ha hablado con la alcaldesa ni con su entorno, algo que no pretende hacer hasta que no sepa "cómo ha sido todo" y "si hay alguien más implicado". "Ella ni quiere ni puede hablar, hablará en su momento", dijo.

Sobre la hipótesis de que el secuestro responde a un presunto caso de corrupción en el Ayuntamiento que Romero pretendía destapar, su marido no quiso dar detalles, aunque sí subrayó que ella "tenía miedo de sufrir represalias".

En ese sentido, dijo desconocer si Romero va a denunciar algo, aunque reconoció a preguntas de los periodistas que "tenía papeles" y que "no sabía si decir algo de irregularidades". También confirmó que ella y la alcaldesa "no se llevaban bien".

El secuestrador "hizo dos llamadas"

Por otra parte, Luis Sánchez explicó que durante el tiempo que su mujer estuvo retenida en el maletero de un coche, el secuestrador "hizo dos llamadas" aunque desconoce a quién.

Su esposa le contó que cuando estaba presa en el maletero, atada de pies y manos con bridas y "pataleando" para intentar salir, el secuestrador le dijo que se callara porque tenía que "hacer dos llamadas" y ella le "sintió murmurar".

Por este motivo, el marido de la víctima opina que el secuestro "estaba preparado", pues además ese día el secuestrador no llevó a las hijas de su pareja (la alcaldesa) al colegio; de modo que paró a la edil diciéndole que no tenía gasolina y al montarse en el coche la apuntó con una pistola, llegando en un momento dado a amenazarla con una barra de hierro para que se metiera en el maletero. "O te metes en el maletero o te rompo la cabeza", afirma que le dijo.

Un pleno de reproches en el Ayuntamiento

Luis Sánchez realizó estas afirmaciones coincidiendo con el pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Maracena para tratar el secuestro de la concejal, que no se personó, un pleno que se convirtió en un cruce de acusaciones entre el equipo de gobierno y la oposición, sin ahondar en el rapto.

Pese a las presiones de la oposición, la alcaldesa Linares abandonó el pleno sin aclarar las circunstancias que rodearon al secuestro. "Me reitero, en lo personal espero que la compañera se recupere cuanto antes, que va a ser difícil, pero se va a recuperar de este golpe. Lo superaremos como podamos. Lo más importante es ella, lo he dicho siempre. Los demás formamos parte de un segundo plano", declaró la alcaldesa.