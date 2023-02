Todo lo que se sabe del secuestro a una concejala en Maracena: detienen a la pareja de la alcaldesa, denuncian una trama corrupta...

El secuestro de Vanessa Romero, la concejala socialista de la localidad granadina de Maracena, empieza a tomar tienes políticos según avanzan las investigaciones de los agentes de la Guardia Civil. Sobre la mesa hay tres protagonistas: Vanessa Romero; Berta Linares, alcaldesa de Maracena por el PSOE; y Pedro Gómez, pareja de Linares y secuestrador de Romero. A los que se suman unos documentos que podrían destapar posibles irregularidades o corruptelas en las áreas de Urbanismo y Contratación del ayuntamiento granadino.

¿Qué pasó el martes 21 de febrero?

A primera hora de la mañana, como cada día, Romero llevó a sus hijos al colegio, ubicado en la cercana localidad de Atarfe. Tras dejarles dentro del recinto escolar, un hombre, Pedro Gómez, se acercó a la mujer y le pidió que le llevara a una gasolinera, a lo que ella accedió.

Según relató la concejala a la Guardia Civil, al poco de iniciar el trayecto, el secuestrador la amenazó con una pistola y la obligó a ir hasta la cercana localidad de Armilla. Allí la mujer fue maniatada y encerrada en el maletero de su propio coche en la calle Descubrimiento, según informa Granada Hoy. Después de varias horas dentro del maletero del coche, Romero consiguió salir tumbando los asientos traseros, lo que le permitió escapar del coche, ya que el secuestrador no se encontraba en la zona.

A partir de ese momento, la Guardia Civil se hizo cargo del caso y horas después detuvo a Gómez como supuesto autor del secuestro, quién han pasado 72 horas sin declarar en dependencias policiales, hasta este viernes, que ha pasado a disposición judicial.

Según ha avanzado el diario Ideal este viernes, el secuestrador acudió presuntamente a una ferretería de Maracena a adquirir un cuchillo y cinta americana. En declaraciones a diversos medios de comunicación, recogidas por EP, la propietaria de la ferretería ha explicado concretamente que compró "un cuchillo para carne" y "cinta americana negra", aunque no les causó extrañeza porque se trata de dos artículos que venden habitualmente y el presunto secuestrador estaba "normal, muy centrado" y solo se le notó "un poquito nervioso" cuando se produjo una ligera confusión al darle el cambio.

Los motivos del secuestro según el entorno de Vanessa

El mismo día del secuestro la concejala relató ante las autoridades lo sucedido durante las dos horas de incertidumbre y vinculó los hechos con unos papeles que están en su posesión y destaparían una supuesta "trama de corrupción" en el Ayuntamiento que ella pretende destapar, según detallaron a EP fuentes de la investigación.

Este jueves volvió a declarar en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada y reconoció el uso de un arma de fuego durante el secuestro, que tras las investigaciones se ha descubierto que era una pistola falsa. Frente a las puertas de la Comandancia, la tía y también concejala de Adelante Andalucía, Esperanza Romero, explicó las sospechas de su sobrina y matizó que "no va a ser explicita ante los demás", según Granada Hoy.

Durante las respuestas a los medios de comunicación, Esperanza Romero apuntó que Vanessa tenía documentación urbanística importante, ya que su sobrina ocupó el puesto de edil de Urbanismo hasta el mes de junio, cuando pasó a ser la responsable de la nueva concejalía Maracena 2030, algo que desde la familia consideran una relegación por parte de la alcaldesa.

La relación con la alcaldesa

En declaraciones a Granada Hoy, varios familiares, entre los que se encuentra el marido de la edil, aseguran que la relación entre Vanessa Romero y la alcaldesa, Berta Linares, no era buena y existían motivos políticos, entre los que e incluyen la negación por parte de Romero a firmar algunos expedientes de sospechosa legalidad para la secuestrada.

La alcaldesa de Maracena, Berta Linares, acudió este miércoles entre lágrimas a una rueda de prensa en el Ayuntamiento, donde se mostró en shock tras la detención de su pareja, de unos 40 años, con quien ya ha roto su relación y donde dijo que apoyará judicialmente a la edil.

La regidora maracenera señaló, a preguntas de los periodistas, que no tenía conocimiento de que Romero quisiera destapar ningún caso de corrupción, según recoge EP. En 15 ó 16 años que lleva en el Ayuntamiento, "es demostrable" que "nunca ha habido nada" ni ningún "escándalo", ni que tampoco se esté "urdiendo nada, añadió".

En relación a los problemas psicológicos de su ya ex pareja, Linares señaló que "el tema de la salud mental" es "impredecible", y detalló que llevaba meses con tratamiento psiquiátrico y psicológico por una "depresión", y que, en la noche anterior del lunes, hablaron con normalidad por "videoconferencia", ya que no convivían, y él es residente en Málaga.

Convocatoria de un pleno municipal

El consistorio ha anunciado este viernes la convocatoria de un pleno extraordinario para que todos los grupos de la oposición puedan preguntar de forma directa sus dudas tras el secuestro de Romero, hacia quien la regidora ha vuelto a mostrar su solidaridad y cariño tras "el horror que ha tenido que vivir", ha señalado en un comunicado.

El pleno extraordinario se celebrará este próximo 1 marzo, a partir de las 10:00 horas. Esta convocatoria se produce después de que la alcaldesa remitiera a la Fiscalía los expedientes de Urbanismo desde el año 2007 por si fuera necesaria su "revisión".

El juez declara secreta la causa

El Juzgado de Instrucción número 5 de Granada, ha acogido el acto de toma de declaración del presunto autor del secuestro y ha declarado secreta la causa. Queda pendiente de que el juez resuelva la situación en la que quedará el investigado, según han detallado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Hasta el momento no ha trascendido por fuentes oficiales si el detenido, se ha acogido a su derecho a no declarar o si por el contrario ha ofrecido explicaciones sobre lo ocurrido. No obstante, durante las casi 72 horas que ha permanecido arrestado en dependencias de la Guardia Civil ha rehusado hablar, según ha informado a los periodistas el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien ha señalado que la investigación sigue abierta.

El respaldo del PSOE

El PSOE de Granada en la provincia mostró este jueves su apoyo a la alcaldesa de Maracena, Berta Linares, y a la concejal Vanesa Romero, también socialista, así lo han indicado a EP fuentes consultadas en el PSOE.

"Desde el PSOE de Granada lamentamos y condenamos el deleznable suceso sufrido por Vanesa", quien "tiene todo nuestro apoyo, al igual que la alcaldesa, Berta", han afirmado desde el PSOE, resaltando que "ambas están atravesando unos momentos muy difíciles".