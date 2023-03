Miguel Frigenti, emocionado en 'Sálvame' por las palabras de su madre y su hermano tras la agresión de Jacobo Ostos

Marisa, la madre de Miguel Frigenti, ha hablado con Sálvame de la agresión de Jacobo Ostos a su hijo el pasado fin de semana. Por su parte, el programa también ha hablado en directo con su hermano Alberto. El colaborador ha contestado a ambos, emocionado por razones distintas.

"Estoy mal porque no solamente ha sido un acto de violencia hacia mi hijo, ha sido más que le han removido muchas cosas que yo pensaba que había superado. Y me rompe el corazón ese sentimiento de soledad que tiene. Desde que sucedió esto estoy mal", ha manifestado su madre.

Además, ha señalado a Ostos por lo ocurrido: "Tiene ya mucha experiencia en el mundo de la noche y ha ido a por el más débil". "Es el clásico 'machirulo'. Dicen que respetan la homosexualidad de puertas para fuera, pero siguen mirándolos como que si no fueran hombres, como que son menos que ellos", ha dicho, entre lágrimas.

"No puedo reaccionar como una persona que está físicamente normal, y eso me causa mucho dolor y mucha impotencia. Quisiera estar yo y no puedo", ha expresado, muy afligida. "Lo que le pasa a mi madre es que se siente responsable de alguna manera de no poder estar a mi lado", ha compartido Frigenti.

"Tiene esa espina clavada por, a lo mejor, no haber podido hacer lo que hace una madre en esas situaciones", ha contado el colaborador. El tertuliano le ha mandado un mensaje a su madre: "Tú has hecho lo que has podido. Para mí eres la mejor madre del mundo, eres un referente. Bastante has sufrido tú, como para que te estés machacando por eso".

Por otro lado, Jorge Javier Vázquez ha llamado a su hermano Alberto, dado que Frigenti ha manifestado que se ha encontrado desamparado por ellos, no solo por la agresión de Ostos, sino en su vida en general. Por su parte, su hermano ha comprendido sus sentimientos, puesto que con quien tiene una unión muy fuerte es con su gemelo.

Al explicar que no lo acompañó al hospital tras el guantazo porque estaba en casa de su pareja, a la que solo ve los fines de semana, Frigenti se ha aguantado las lágrimas. Sin embargo, no ha querido echarle nada en cara.