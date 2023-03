Miguel Frigenti ha conseguido emocionar a Jorge Javier Vázquez. Este martes, Sálvame volvía a tratar la agresión de Jacobo Ostos al colaborador, un tema que ha hecho expresar sus sentimientos al tertuliano y, a su vez, al presentador.

El pasado sábado, el hijo de Jaime Ostos propinó un guantazo a Frigenti junto a un insulto homófobo, tal y como ha denunciado la víctima. En ese momento, el tertuliano se encontraba sin seres queridos a su alrededor, por lo que se sintió solo. Además, rememoró sentimientos de agresiones del pasado.

Así lo ha relatado en el programa de Telecinco: "Me quedé paralizado. Me sentí con vergüenza, la misma sensación del patio del recreo". El colaborador nunca ha pedido ayuda: "Mis hermanos lo veían y no me ayudaban".

"Yo en el colegio, cuando venían a pegarme patadas, me quedaba en el suelo y esperaba a que terminaran para irme a casa. Era un zombi, y el otro día reaccioné un poco igual", le ha contado a Jorge Javier. El colaborador también ha expresado que se siente solo y que visualiza "un tanatorio vacío cuando fallezca".

"Tengo ganas de llorar por esto", ha expresado Jorge Javier. "Es la historia de mucha gente", ha apuntado. El colaborador ha asegurado que "la infancia define tu personalidad", y ha descrito que es una carga para toda la vida. Emocionado, el presentador le ha abrazado.

"A mí también me ha costado mucho llorar, he pasado mucho tiempo sin llorar", ha empatizado. "Vives aniquilado, con las emociones adormecidas, pero llega un momento en el que explotas y sientes una liberación", ha relatado Vázquez. "Te prometo que si estoy vivo cuando te mueras, voy a tu tanatorio", ha bromeado.