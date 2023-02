Este sábado, Jacobo Ostos agredió a Miguel Frigenti en una discoteca de Madrid por un comentario que el colaborador de Sálvame habría hecho en el pasado sobre su padre, Jaime Ostos. Este lunes, el tertuliano ha explicado cómo se encuentra y lo que ocurrió aquella noche.

Frigenti acabó en el hospital por fuertes dolores de cabeza y una lesión en el pómulo. Además, interpuso una denuncia por la agresión. Por su parte, Jacobo dio su versión ya en el programa Fiesta: "Le di una bofetada bien dada que se la merece desde hace tiempo", justificó.

Ostos ha hablado también para Sálvame, y ha negado que la agresión tenga consecuencias legales: "Cuando te dan una bofetada y ni te hacen absolutamente nada, ¿qué van a denunciar? Le va a perjudicar mucho si va por ese camino".

"No tengo una lesión súper grave. Me pegó un tortazo, sino un puñetazo. Tengo el pómulo inflamado y el ojo morado. No voy a entrar en un debate con Ostos. Lo que me dijo exactamente fue: 'Con los muertos no se juega, maricón'", ha narrado el colaborador. "Acto seguido, me dio el puñetazo", ha matizado.

"Del tortazo me salieron volando las gafas, y no las he podido recuperar", ha detallado. "Las estuve buscando durante varias horas, y hay varios testigos", ha explicado Frigenti.