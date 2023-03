En muchas ocasiones, las redes sociales se pueden considerar un mundo aparte. Ya sea por los temas de los que se hablan, el formato de las publicaciones o por el lenguaje que se utiliza, hay ocasiones que es difícil comprenderlas. Sin embargo, en Twitter hay un perfil que sirve de gran ayuda: PorQuéTT, una cuenta con casi 60.000 seguidores.

¿Alguna vez has estado unas horas sin entrar a internet y, al mirar la red social del pájaro, darte cuenta de que no entiendes la mitad de los trending topics? No hay problema, PorQuéTT te lo soluciona, pues se centra en aclarar el motivo por el que ciertas palabras, frases o hashtags son tendencia.

"¿Qué pasa en la red? Explicamos trending topics a nuestro rollo, hablamos de actualidad y lo pasamos bien. Esta cuenta contiene trazas de opinión", señala la biografía del perfil, que entre sus tuits incluye algunos memes, imágenes e incluso vídeos que explican los TT.

Como veo que me están subiendo los seguidores y mucha gente pasará de leer el perfil, os comparto el meme oficial de @xqTTs.



Es más, voy a fijar este tweet durante un tiempo para dar AÚN MÁS PISTAS de lo que es esta cuenta de Twitter.



AVISADOS QUEDÁIS. pic.twitter.com/X3JcVX0vFE — #PorQuéTT (@xqTTs) February 28, 2023

Aun así, esta semana, la persona que hay detrás de esta cuenta se salió un poco de su tónica habitual por un buen motivo: el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebró el pasado martes 28 de febrero.

"Me apetecía hablar de una en concreto", comenzó diciendo en un hilo. "El síndrome de Moebius es una enfermedad neurológica que afecta a los músculos de la cara y de los ojos. Un afectado por Moebius no tiene apenas expresión facial y no puede mover los ojos hacia los lados".

¿Qué es esto del Síndrome de Moebius? Pues es una enfermedad neurológica que afecta a los músculos de la cara y de los ojos.



Un afectado por Moebius no tiene apenas expresión facial y no puede mover los ojos hacia los lados. pic.twitter.com/N6OVktN9ly — #PorQuéTT (@xqTTs) February 28, 2023

Pero entonces, PorQuéTT sorprendió con la siguiente publicación de su hilo, pues no solo explicó el motivo detrás de que estuviera hablando de esta enfermedad, sino que mostró su cara por primera vez: "Yo tengo síndrome de Moebius".

¿Y esto en qué me afecta? No puedo mover los labios ni puedo girar los ojos a la izquierda o a la derecha. Tengo esa "media sonrisa" y ya está, es el único movimiento que hago. Mi voz, además, es un poquito rara (ya la escucharéis pronto).



Esto es un poco lo principal. — #PorQuéTT (@xqTTs) February 28, 2023

"No puedo mover los labios ni puedo girar los ojos a la izquierda o a la derecha. Tengo esa 'media sonrisa' y ya está, es el único movimiento que hago", explicó. "Mi voz, además, es un poquito rara (ya la escucharéis pronto)".

Este joven de 36 años aseguró que, en términos de salud, no le afecta en casi nada y puede comer bien, se le "entiende casi correctamente" al hablar y no tiene problemas respiratorios. Aun así, quiso destacar el problema que sí le ocasiona el síndrome de Moebius y que no se ve a simple vista: "El impacto psicológico que tiene ser un poco diferente".

Pero quería hablaros de un problema que no se ve a simple vista. ¿Cuál es? Pues el impacto psicológico que tiene el ser un poco diferente.



Esto que he hecho de compartir una foto lo habré hecho... DOS VECES EN TODA MI VIDA. Y en entornos muy cerrados.



Me he rechazado siempre. — #PorQuéTT (@xqTTs) February 28, 2023

"Me he rechazado siempre. He estado mucho más tiempo en psicólogos que en médicos. He tenido etapas de no atreverme a salir a la calle durante años por las burlas, los comentarios ofensivos o (lo que más odio) la compasión injustificada", continuó escribiendo la persona detrás de PorQuéTT.

"Estoy en una fase bonita de aceptación. Esto ha supuesto muchas más horas de terapia, pero me está funcionando", comentó. "Es la primera vez que trato de aceptar esa parte de mí porque es eso, una parte de mí. Para bien o para mal, siempre está ahí".

Y AHORA, a mis 36 años estoy en una fase bonita de aceptación. Esto ha supuesto MUCHAS MÁS HORAS DE TERAPIA pero me está funcionando.



Es la primera vez que trato de aceptar esa parte de mí porque es eso, una parte de mí. Para bien o para mal, siempre está ahí. — #PorQuéTT (@xqTTs) February 28, 2023

"Con este hilo no solo pretendía hablar del síndrome de Moebius. Lo que quería realmente es dar otro paso más de aceptación y animar a gente que cree que tiene algún tipo de 'problema'", reclamó. "Si yo puedo abrirme al mundo, si yo puedo aceptarme, cualquiera puede", concluyó, no sin antes dar las gracias a los mensajes que estaba recibiendo y destacar que aún está en proceso de aceptarse.