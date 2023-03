Borja Estrada, hijo de Pipi Estrada: "Mi padre me enseñó a ser patológicamente fiel, he visto el daño que le hizo a mi madre"

Del anonimato más absoluto a ganar un reality. Borja Estrada conquistó a la audiencia de Pesadilla en el Paraíso, primero como defensor de su padre, Pipi Estrada, y después como participante y vencedor de la segunda temporada. Y esta victoria le ha traído muy buenos momentos, no solo con su padre, sino con rostros televisivos como Terelu Campos.

El concursante, que asegura que le encantaría continuar en la televisión, es el mediano de tres hermanos, el segundo nacido del matrimonio del periodista con Teresa Viera (la menor tiene 15 años y es la hija que tiene con Míriam Sánchez). Actualmente, tiene 37 años y fue hace dos décadas cuando su padre fue infiel a su madre con Terelu Campos.

Según cuenta Borja Estrada, a sus 17 años él se daba cuenta de todo lo que sus padres discutían, pero se enteró de esta noticia a través de las revistas. "El día que vi la portada de mi padre y Terelu (...) no me pilló por sorpresa, no fue dramático. Le ha puesto los cuernos a mi madre... se veía venir", declara a la revista Lecturas. "Mi padre la lio parda y le dio un motivo a mi madre para separarse".

"Mi relación con mi madre no cambió en nada", añade el ganador de Pesadilla en el Paraíso 2. "Y la relación con él siguió siendo la de un padre ausente". Aun así, él no considera que sea un mal padre: "Eso no lo voy a decir nunca de él. Económicamente, ha estado siempre ahí. Eso no es de ser mal padre. ¿Que me habría gustado que hubiera estado más presente, como mi madre, y que me hubiera aconsejado más? Sí".

Borja Estrada considera que el divorcio les vino bien, pues ahora ambos se llevan bien y, si no se hubieran separado, habrían mantenido la misma mala relación. Aun así, para él fue una alegría y una sorpresa verlos a los dos juntos en su concurso para darle ánimos.

"Se me saltaron las lágrimas. Creo que lloré como un residuo que queda de cuando eres pequeño al pensar por qué tus padres no se quieren. Algo se te rompe por dentro", reflexiona.

Afortunadamente, el exconcursante saca lo bueno de toda esta experiencia de sus padres y, por ello, él nunca será un padre ausente: "Vivir en Barcelona para estar cerca de mi hijo fue la decisión más fácil que he tomado en mi vida".

"De los padres aprendes, pero puede ser para seguir sus pasos o para no repetir sus errores", defiende Borja Estrada. "Agradezco a mi padre haberme enseñado a ser patológicamente fiel. He visto el daño que hizo a mi madre y eso no se lo haría a mi pareja".

Además, gracias a su paso por Pesadilla en el Paraíso no solo vivió este momento con sus padres, sino también su reencuentro con Terelu Campos, con la que siempre se llevó bien.

"Terelu me contaba cosas que también me contaba mi madre. Yo hice mucha piña con ella y le decía que con mi madre hacía lo mismo", comenta, recordando lo sucedido hace 20 años.