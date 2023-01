Pipi Estrada y su exmujer, Teresa Viera, juntos por primera vez en un plató: "Estuvimos 25 años juntos, pero se cruzó una historia..."

El periodista deportivo Pipi Estrada y su exmujer, Teresa Viera, coincidieron por primera vez en un plató con motivo de la participación del hijo de ambos, Borja Estrada, en el reality de Telecinco Pesadilla en el paraíso.

La presentadora, Sandra Barneda, elogió antes de darles paso la buena relación que ambos mantienen a pesar de estar separados y cómo hablan de bien uno del otro. "¿El mérito lo has tenido tú un poco más?", le preguntaba Sandra Barneda sobre esa buena relación. "Sí", respondía ella, sin querer ser "modesta".

"Tienes toda la razón, porque he sido muy travieso y un trasto toda mi vida", reconocía Pipi Estrada, que se tomaba con buen humor las bienhumoradas pullas de su exmujer.

"Nos hemos querido mucho y nos seguimos queriendo, de otra manera, pero no volvería con él ni harta de vino porque como pareja es un desastre", decía Viera ante las risas del plató y del propio Pipi. La mujer opinaba que el periodista deportivo no ha cambiado desde que estuviera con ella: "Es el mismo, solo que ya no está conmigo y me da igual", decía de nuevo despertando las carcajadas de los presentes.

Pipi Estrada tomaba entonces la palabra para hacer un resumen de su relación. "Nos conocimos con 21 años, éramos dos niños. Estuvimos 25 años juntos, tuvimos un proyecto de vida, fuimos creciendo juntos de la mano", decía el periodista.

"En un momento de mi vida se cruza una historia, cambia todo, atrás quedan 25 años", decía Estrada sobre la relación que tuvo con Terelu Campos.

"Estuvimos en un paréntesis de dos años de máxima tensión y superados esos dos años, cuando uno se libera de la pasión y el deseo se ve la vida desde otra óptica", se justificaba el periodista.

"Ella tiene su vida, yo tengo mi vida, pero somos familia. Ella tiene mi cariño, mi respeto y mi admiración y lo va a tener siempre porque es una madraza enorme y una mujer con mayúsculas y siempre me va a tener para lo bueno y para lo malo", sentenciaba Estrada.