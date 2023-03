Se cumplen 50 años de 'The dark side of the moon', el álbum de Pink Floyd que redefinió el rock sinfónico

El 1 de marzo de 1973, el grupo Pink Floyd lanzó The dark side of the moon, su octavo álbum de estudio. Este trabajo iba a redefinir lo que actualmente se denomina como rock sinfónico, convirtiéndose así en uno de los discos más vendidos e influyentes de la historia de la música.

La avaricia, la obsesión por la muerte o el paso del tiempo son temas en los que la banda se centró para hablar en las letras de las canciones que componen este álbum, del que este martes se celebra su 50 aniversario.

Tal fue el recibimiento de The dark side of the moon que estuvo 741 semanas consecutivas en las listas de Billboard de los 200 discos más vendidos en Estados Unidos y, tras algunas de sus rediciones, consiguió llegar a las 900, un récord que aún no se ha igualado.

Además de posicionarse durante casi ocho años seguidos en una de las listas más importantes de la industria musical, los datos de venta son de unas 45 millones de copias en todo el mundo, posicionándose así como el tercer disco más vendido, superado solo por Thriller de Michael Jackson y el Back in black de AC/DC.

Su icónica portada formada por un prisma, el cual es atravesado por un rayo de luz blanca que se descompone, se ha convertido en el sello de identidad de esta banda de rock formada por Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason y Bob Klose.

Reedición de la portada por el 50 aniversario de 'The dark side of the moon'

De hecho, con motivo de este aniversario, Pink Floyd ha querido reeditarla para conmemorar los 50 años del disco, algo que ha generado cierta controversia en las redes sociales.

La carátula de The Dark Side of the Moon representaba uno de los principios de la óptica, la refracción de la luz en un objeto que descompone la luz en los colores del arcoíris. Ahora, en este disco por los 50 años, la cifra se incluye dentro del prisma triangular y el cero está relleno con los colores.

Roger Waters en un concierto de Pink Floyd. SOPA IMAGES / GETTY IMAGES

Este es un cambio de disposición de los elementos que mantiene la esencia, pero le da un toque diferente. Sin embargo, hay usuarios que han mostrado su desacuerdo con esta portada, confirmando que no recuerdan la portada de 1973 ni tampoco entienden el principio de la óptica.

Además, con este nuevo formato, la banda ha sido acusada por algunos internautas de hacer ideología de género, pues han creído que el arcoíris correspondía a la bandera LGTBI.

"Quitad el arcoíris, estáis quedando como unos estúpidos", escribió un usuario en Facebook después de que Pink Floyd actualizara su foto de perfil al nuevo logo. "A partir de este momento no escucho a esta banda", escribió otro.

Lo cierto es que, ante estos comentarios homófobos e ignorantes, muchos son los que han salido en defensa de Pink Floyd en redes y aclaran, entre risas, de dónde proviene el arcoíris. "Si no entiendes lo que significan los colores dentro del cero, haznos un favor a todos y deja de seguir a Pink Floyd; probablemente nunca hayas tenido un álbum suyo, y mucho menos este álbum en cuestión", tuiteó un usuario.

Concierto de Roger Waters en España

En 1985, las discrepancias de Roger Waters con el resto del grupo -sobre todo con David Gilmour- hicieron que el grupo se separase. A finales de esta década, Gilmour consiguió hacerse con los derechos del nombre y, junto a Mason y Wright, volvieron a la carretera.

Aunque en 2005 los cuatro integrantes de Pink Floyd se reunieron de manera excepcional para actuar en el Live 8 por un macroevento solidario, no se les ha vuelto a ver actuar juntos.

Este año, Roger Waters aterriza en España con su gira en solitario This Is Not A Drill. El cantante y compositor ofrecerá dos conciertos en Madrid, los días 23 y 24 de marzo en el WiZink Center, y uno en Barcelona, el día 21 de marzo, en el Palau Sant Jordi.