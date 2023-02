J. K. Rowling, sobre sus declaraciones sobre las personas trans: "El intento de silenciarme sirve de advertencia a otras mujeres"

J. K. Rowling ha vuelto a hablar de los comentarios que recibe por su posicionamiento acerca de las personas trans. En el podcast The Witch Trials of JK Rowling, la escritora ha insistido en que es acosada a diario por quienes no apoyan sus razonamientos y ha sentenciado que su silencio implica la autocensura por parte de otras mujeres.

"El intento de intimidarme y silenciarme pretende servir de advertencia a otras mujeres. Y lo digo porque he visto cómo se utiliza de esa manera", ha apuntado la autora de la saga Harry Potter.

Rowling afirma que ha recibido comentarios abusivos "muy sexualizados" y que, aunque intenta que no le afecten, no dejan de ser "intentos de degradar y humillar". Hay quienes, asegura, podrían no considerarlos una amenaza, pero ella siente temor por el hecho de que se repitan tantas veces en su día a día.

"Luego he recibido amenazas directas de violencia y gente ha venido a mi casa, donde viven mis hijos, y han publicado mi dirección en Internet. Lo que la policía consideraría amenazas creíbles", ha apuntado.

Asimismo, tal y como deja patente en el mismo podcast, piensa que el momento que atraviesa no afectará a su legado: "Creo que es una manera un tanto pomposa de vivir eso de ir pensando en '¿Cuál será mi legado?’ Sea lo que sea que pase, estaré muerta. Solo me importa el ahora. Me preocupo por los vivos".

Estos comentarios llegan después del estreno del videojuego Hogwarts Legacy, ambientado en la serie de novelas fantásticas de la exescritora de opinión del New York Times.

El lanzamiento del videojuego reavivó la controversia sobre la identidad de género del colectivo trans, por lo que la escritora explica en el podcast que con sus palabras no quiso ofender a nadie y tampoco hacer daño a las mujeres trans.