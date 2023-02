Cayetana Guillén Cuervo, presidenta de la Academia de Artes Escénicas: "Los premios Talía son los homólogos a los Goya en cine"

Este martes la Academia de las Artes Escénicas de España ha anunciado los nominados de la primera edición anual de los Premios Talía, galardones que se entregarán el próximo 27 de marzo de 2023 en el Teatro Español de Madrid.

La presidenta de la Academia es la actriz Cayetana Guillén Cuervo, que ha cumplido con la organización de estos galardones un sueño por el que llevaba luchando la entidad varios años y que eventos como la pandemia de coronavirus habían frustrado.

"La Academia de las Artes Escénicas de España engloba a todas las disciplinas artísticas y a todos los profesionales -hace ver- es teatro, musicales, danza, lírica, ópera, zarzuela, circo, dramaturgos, música, escena...", hace ver la presidenta.

"No había unos premios oficiales de la Academia, y ahora los Talía son los homólogos a los Goya en cine. Comienzan su andadura ahora, pero llevamos mucho tiempo para levantarlos", hacía ver la intérprete a 20Minutos, partner especial de estos galardones, en la línea de este medio de apoyo a la Cultura.

Dirigida producida por El Terrat y dirigida por Juan Luis Iborra y por Antonio Najarro, Cuervo de pondrá al frente de la gala. "Voy a estar en el escenario con Antonio Banderas, es una cosa muy, muy gorda, va a estar retransmitida en directo por Televisión Española y va a reflejar el panorama actual de las artes escénicas", explica la actriz.

La presidenta ponía en valor que "las artes escénicas viven un momento muy puntero en España" con mucha gente que quiere "ver el hecho artístico en directo, en vivo", motivo por el que están "los teatros y las salas llenas".

Cayetana Guillén Cuervo hacía ver que "respecto al turismo cultural", las artes escénicas "suponen una pasta, lo que ingresamos es un 4% del producto interior bruto del país, son muchas familias comiendo de eso, es decir, genera mucho dinero", ponía en valor.

Para Cuervo, además de ser actriz, ser presidenta de la Academia le supone apoyar a su industria de otra manera y además ha sido todo un descubrimiento para ella. "Estoy muy contenta porque me he descubierto como una estupenda gestora y no lo sabía", confiesa, a la par que asegura que en el cargo se siente "muy útil".

Lola Herrera, premio honorífico

Para la actriz Lola Herrera, a sus 87 años, el premio Talía de Honor. La intérprete asegura que uno nunca se acostumbra a los premios. "Es un estímulo para la persona y para el profesional", hace ver, y además, te ada una cierta "proyección". "Eso es porque la gente piensa que eres mejor si tienes más premios. En realidad eres el mismo, la misma persona, no eres ni mejor, ni peor, eres igual, pero los premios te dan una cierta solidez", apunta.

"Estoy muy bien para años que tengo la verdad", reflexiona contenta la actriz, pues a su edad sigue encima del escenario y desarrollando una profesión que ama.

¿Cuál es el secreto? Mantenerse activa ayuda, pero no solo es eso. "Está relacionado -reconoce- pero lo primero son los genes, que debo tenerlos buenos. Las mujeres mi la familia por parte de madre, fueron todas centenarias. Por ahí debe venir algo, pero luego también creo que no dejar de jugar es muy importante. Yo creo que no me he separado nunca de la niña que fui", dice introspectiva la veterana actriz.