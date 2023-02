Antonio Banderas y 'Company' arrasan en las nominaciones de los primeros Premios Talía de la Academia de las Artes Escénicas de España

Este martes ha tenido lugar la lectura de los nominados a los Premios Talía, organizados por la Academia de las Artes Escénicas de España, que celebrarán su primera edición el próximo 27 de marzo en el Teatro Español.

Esta Academia se fundó en 2014, con la idea de convertirse en una "entidad de carácter artístico y cultural destinada a potenciar, defender y dignificar las artes escénicas de nuestro país, a impulsar su promoción nacional e internacional, así como fomentar su progreso, desarrollo y perfeccionamiento", según su web oficial.

La presidenta actual de la academia es la actriz Cayetana Guillén Cuervo y ya se conocen los premios honoríficos de esta primera edición de los premios Talía.

El primer Premio de Honor ha sido otorgado a la actriz Lola Herrera; el Premio Talento Emergente ha ido para la actriz María Hervás y el bailarín Sergio Bernal. El Premio por el cambio social y la inclusión social para el presentador y periodista Bob Pop. El Premio Reconocimiento del Público ha sido para el musical El rey león y el premio extraordinario "Vuelta a la vida" para Antonio Resines.

Este último tomaba la palabra y bromeaba sobre el título de su premio: "Lo de vuelta a la vida es por alusiones, está muy bien puesto. A ver a quién se lo dais el año que viene, todo el mundo acojonado (risas)".

La actriz Lola Herrera aseguraba estar "feliz de que por fin los premios Talía y la Academia hayan cogido su recorrido. Estoy feliz de haberlo visto por la edad que tengo. La Academia tiene muchas cosas que hacer y ha empezado con muy buen pie".

"Del teatro se sabe muy poco, se sabe casi nada, pero de ahora en adelante va a haber un seguimiento de todo lo que se ponga en escena, en todos los campos y los que están ahora y los que lleguen van a poder contar con apoyo y con esa fuerza.

A estos premios, que ya se conocen, podrían unirse muchos otros nombres, de entre los nominados (los premios Talía permiten el acceso a cualquier candidato, aunque no forme parte de la academia, cosa que no suele ocurrir en este tipo de premios), que se han conocido hoy:

Con cinco nominaciones, Company (de Antonio Banderas, nominado además a Mejor Actor de Teatro Musical) es la producción con más opciones, seguida de Pharsalia y Cantando bajo la lluvia, ambas con cuatro opciones a galardón. Por su parte, Los Farsantes cuenta con tres nominaciones a Mejor Espectáculo de Teatro, Mejor Autoría y Mejor Dirección de Escena, también Tea Rooms, Malvivir y El Bosque cuentan con tres opciones cada una.

Entre los nombres y categorías más reconocibles aspiran al TALÍA a Mejor Actriz Protagonista de Teatro, Blanca Portillo, por Silencio; Vicky Luengo, por El Golem; y Aitana Sánchez Gijón, por Malvivir; mientras que Javier Gutiérrez, por Los santos inocentes; Carlos Hipólito, por Oceanía y Carmelo Gómez por Las guerras de nuestros antepasados optarán al TALÍA a Mejor Actor Protagonista de Teatro.

La presidenta y académica Cayetana Guillén-Cuervo será la encargada de conducir, el 27 de marzo de 2023, Día Internacional del Teatro, la primera edición de los PREMIOS TALÍA de la Academia de las Artes Escénicas de España. La cita con las artes escénicas en español tendrá lugar en el Teatro Español de Madrid. La ceremonia de entrega estará dirigida por el académico Antonio Banderas y será retransmitida por La 1 de RTVE, según avanzó la Academia.

Lista completa de nominados

1. MEJOR ACTOR DE TEATRO MUSICAL

● Tiago Barbosa por Kinky Boots

● Antonio Banderas por Company

● Ricky Mata por Cantando bajo la lluvia

2. MEJOR ACTRIZ DE TEATRO MUSICAL

● Marta Ribera por Company

● Mireia Portas por Cantando bajo la lluvia

● Anna Moliner por Company

3. MEJOR DIRECCIÓN DE TEATRO MUSICAL

● Arturo Díez Boscovich por Company

● Manu Guix & Joan Maria Segura por Cantando bajo la lluvia

● Gaby Goldman por Matilda

4. MEJOR ESPECTÁCULO DE TEATRO MUSICAL

● Company, producción de Teatro del Soho

● Cantando bajo la lluvia, producción de Nostromo

● Next to normal, coproducción de Layers of reality, S.L, e Isaac Vila

5. MEJOR ESPECTÁCULO DE COMPAÑÍA

● Malvivir de la Compañía Ay Teatro

● Pharsalia de la Compañía Antonio Ruz

● Que salga Aristófanes de Els Joglars

6. MEJOR INTÉRPRETE MASCULINO DE DANZA

● Manuel Liñán por Pie de Hierro

● Israel Galván por Seises

● Mario Bermúdez Gil por El Bosque

7. MEJOR INTÉRPRETE FEMENINA DE DANZA

● Rocío Molina por Vuelta a uno

● Luz Arcas por Mariana

● Catherine Couri por El bosque

8. MEJOR ESPECTÁCULO DE DANZA

● Vuelta a uno de la Compañía Rocío Molina

● Pharsalia de la Compañía Antonio Ruz

● De Sheherezade del Centro Coreográfico María Pagés

9. MEJOR ESPECTÁCULO DE CIRCO

● Muertos de risa de la Compañía Los Galindos

● Bürstner's Club de la Compañía DelsAltres

● POI de la Compañía D'es Tro

10. MEJOR COREOGRAFÍA

● Daniel Doña por Entre hilos y huesos

● Antonio Ruz por Pharsalia

● Mario Bermúdez Gil por El Bosque

11. MEJOR INTÉRPRETE FEMENINA DE LÍRICA

● Saioa Hernández por Nabucco

● Yolanda Ayuanet por Roberto Devereux

● Nancy Fabiola Herrera por Roberto Devereux

12. MEJOR INTÉRPRETE MASCULINO DE LÍRICA

● Ismael Jordi por Anna Bolena

● Jorge de León por Aida

● Xabier Anduaga por I puritani

13. MEJOR ESPECTÁCULO DE LÍRICA

● Pelléas et Mélisande (Claude Debussy), producción de Gran Teatre del Liceu

● Juana de Arco en la Hoguera (Arthur Honneger) y La Doncella Bienaventurada (Claude

Debussy), coproducción de Teatro Real con la Oper Frankfurt

● El Ángel de Fuego (Sergéi Prokofiev), producción de Teatro Real

14. MEJOR MÚSICA ORIGINAL

● Daniel Doña por Entre hilos y huesos

● Yayo Cáceres por Malvivir

● Moisés Sánchez & Orquesta de Extremadura por Querencia

15. PREMIO ESTUDIOS Y DIVULGACIÓN

● Salón Internacional del Libro Teatral

● Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) por #Lopeestrenacomedia

● César Oliva

16. MEJOR ILUMINACIÓN

● Juan Gómez Cornejo, por El abrecartas

● Olga García, por Pharsalia

● Juanjo Llorens por Los chicos del coro

17. MEJOR ESCENOGRAFÍA

● Betty Cau por Picaderø

● Ricardo S. Cuerda por La historia interminable

● Arturo Martín Burgos por RIF (de piojos y gas mostaza)

18. MEJOR VESTUARIO

● Lorenzo Caprile por El tiempo entre costuras

● Tatiana de Sarabia por Vive Molière

● Pier Paolo Alvaro por Twist

19. MEJOR PRODUCTORA PRIVADA DE ESPECTÁCULO ESCÉNICO

● Pentación Espectáculos

● Buxman Producciones

● Ron Lalá

20. PREMIO AL MEJOR ESPECTÁCULO LATINOAMERICANO DE ARTES ESCÉNICAS

● Lo que el río hace, de Hermanas Marull

● Soliloquio, de Tiziano Cruz

● La traducción, de Matías Feldman

21. PREMIO A LA MEJOR PRODUCCIÓN DE ARTES ESCÉNICAS DE NUEVA YORK DE AUTORÍA

HISPANA CONTEMPORÁNEA

● Eva Luna, de Caridad Svich (basada en la novela homónima de Isabel Allende). Produce

Teatro Repertorio

● Lecciones de vida / Life Lessons (“La Profesora”), de Eduardo Galán. Produce Thalia Spanish

Theatre

● TORCHED! A People Ignited, de Rosalba Rolón. Produce Teatro Pregones

22. MEJOR ACTOR PROTAGONISTA DE TEATRO

● Javier Gutiérrez por Los santos inocentes

● Carlos Hipólito por Oceanía

● Carmelo Gómez por Las guerras de nuestros antepasados

23. MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA DE TEATRO

● Blanca Portillo por Silencio

● Vicky Luengo por El Golem

● Aitana Sánchez Gijón por Malvivir

24. MEJOR ACTOR DE REPARTO DE TEATRO

● Luis Bermejo por Los Santos Inocentes

● Rafa Castejón por Noche de Reyes

● Ernesto Arias por Antonio y Cleopatra

25. MEJOR ACTRIZ DE REPARTO DE TEATRO

● Goizalde Núñez por La vida es sueño

● Carolina Rubio por Tea Rooms

● Beatriz Argüello por Queen Lear

26. MEJOR AUTORÍA DE TEATRO

● Pablo Remón por Los Farsantes

● Juan Mayorga por El Golem

● Pablo Messiez por La voluntad de creer

27. MEJOR DIRECCIÓN DE ESCENA

● Pablo Remón por Los Farsantes

● Laila Ripoll por Tea Rooms

● Alex Ollé por Juana de Arco en la hoguera y Pelléas et Mélisande

28. MEJOR ESPECTÁCULO DE TEATRO

● Los Farsantes de Pablo Remón. Coproducción del Centro Dramático Nacional y Buxman Producciones.

● Tea Rooms de Luisa Carnés, adaptación de Laila Ripoll. Producción del Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa

● Los santos inocentes de Miguel Delibes, adaptación de Fernando Marías y Javier Hernández-Simón. Producción de GG Producción Escénica y Teatro del Nómada en coproducción con Carallada!!, AJ Claqué, María Díaz Comunicación, Mardo, Juan Carlos Castro, Saga Producciones y Diodati se mueve.