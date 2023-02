Shawn Mendes y la actriz Sabrina Carpenter, pillados en una cita

Los rumores cada vez más insistentes de que entre ambos había surgido una historia de amor y que algunos medios ya venían barruntando que podía tratarse de algo serio han tenido finalmente resultado: Shawn Mendes, de 24 años, era cazado por los paparazzis este pasado fin de semana en compañía de la también artista Sabrina Carpenter, un año menor que él.

La incipiente pareja parecía bastante cómplice y enamorada, paseando bajo el frío de la ciudad de Los Ángeles mientras se dirigían a hacer algunos mandados juntos, de ahí que las fotografías no sean de una cita al uso, con ambos bien arreglados, sino unos atuendos mucho más informales: pantalones de pana azul, camiseta blanca y chaqueta con forro de piel de oveja para el cantante y chándal negro oversize y zapatillas de deporte para ella.

Si bien ambas jóvenes estrellas prefirieron no dar ninguna muestra pública de afecto ni cariño, ni la cantante de Nonsense ni el responsable éxitos como Señorita o There's Nothing Holdin' Me Back pudieron reprimirse las sonrisas de felicidad, sobre todo la también actriz de Tall Girl o La ley de Milo Murphy.

Este paseo se da una semana después de que el portal especializado en cotilleos de celebrities norteamericanas Deuxmoi recibiese una pista anónima de un testigo que aseguraba haber visto a la pareja "muy cómoda" el uno con el otro mientras tenían "claramente una cita" en el famoso y elegante restaurante Horses en la conocida calle Sunset Boulevard de la urbe californiana apenas unos días después de San Valentín.

Dicha información, de hecho, sorprendió bastante a los fans de Shawn Mendes, dado que desde el verano pasado se le había relacionado con su quiropráctica, la doctora Jocelyne Miranda, quien tiene más del doble de la edad que la estrella del pop, pues en su último cumpleaños sopló 51 velas.

La pareja era, además, recientemente vistos haciendo senderismo jutnos por Runyon Canyon Park, con imágenes que muestran a Mendes sin camisa, y Miranda muy feliz a su lado justo antes de tomarse una fotografía.