Pink asegura que Christina Aguilera quiso pegarle en el set de 'Lady Marmalade'... Y le molesta que no se hable de su nuevo disco

La semana pasada, en plena promoción de su disco Trustfall, recién sacado del horno, una entrevista con la cantante Pink se hacía viral, pues en él elegía como su peor videoclip Lady Marmalade. Lo hacía además con unas palabras que no dejaban lugar a dudas: el problema fue compartir set con Christina Aguilera, dado el largo historial de rifirrafes que tienen ambas divas entre ellas.

Luego, la propia Pink tenía que salir al paso de lo que se comentaba en redes y aseguraba que ella no le estaba "echando mierda" a nadie, que lo suyo con Aguilera era cosa del pasado... Y acto seguido escribía un tuit añadiendo que no iba a "besarle el culo" a Xtina, como se conoce a la cantante de Dirrty. Esto ha hecho que muchas de sus entrevistas de promoción giren en torno a esa riña que llevan años protagonizando.

Eso ha tenido como consecuencia que a Pink se le haya escapado, hablando con Chris Wallace para su progama Who's talking, que Aguilera acabó amenazándola físicamente en el rodaje de aquel vídeo. Y todo empezó porque según Christina, Pink estaba sentada en su sitio y el berrinche que se cogió fue tal que amenazó con "acabar con la grabación allí mismo".

Aquello fue a más hasta que, en un momento en el que la posibilidad de pelea era real, Pink le dijo que nunca jamás volviera a hablarle así, congraciándose la artista con el presentador afirmando entre ellos que ambos hubiesen apostado porque la invitada hubiese sido capaz de "patearle el culo" a Christina. Asimismo, también añadió que todo aquello es cosa del pasado.

Sin embargo, esto último es lo que menos ha interesado a los medios que han dado la noticia y a las redes, por lo que el titular hablaba del ataque de Christina Aguilera a Pink. Y esta, precisamente, ya no puede más, pues apenas se está hablando de su nuevo trabajo, que vio la luz el pasado 17 de febrero, sino que todo está quedando eclipsado por aquellas bullas antiguas de hace más de 20 años.

"Estoy muy triste y muy decepcionada por todo el relato que se está creando a partir de los encuentros con la prensa que he estado haciendo debido a mi álbum Trustfall", ha comenzado escribiendo Pink en su Instagram. "Si bien es cierto que gran parte de la responsabilidad recae sobre mí y mi incapacidad para mentir -más mi extraña habilidad de ser excesivamente sincera-, mi verdadera decepción está en el hecho de que tu arte jamás será el centro del relato si eres mujer", ha añadido.

La artista se queja de que a pesar de haber trabajado muchísimo "con cientos de personas", habiéndose mostrado "vulnerable" tras haber hecho once álbumes mientras conseguía llenar estadios o criar a sus hijos niños, todavía le "siguen preguntando por una tontería".

Y eso, para Pink, si lo compara con otras riñas sonads dentro de la industria, no se da entre hombres. "Soy famosa por hablar más de la cuenta. Pero nunca he mentido. Y por cada mujer con la que he tenido problemas, hay cientos a las que he felicitado, apoyado y querido. Pero no se habla de eso. Me pregunto cuándo fue la última vez que se le cuestionó a Bradley Cooper o Robert DeNiro en una entrevista tras otra sobre cualquier discusión que hubieran tenido con otros actores. ¿O qué tal Christian Bale? Cuando son ellos sí que nos ceñimos al arte", ha afirmado.

Aún así, Pink asegura que va a trabajar por dar menos titulares y confesar menos cosas del pasado, así como querría disculparse con trabajadores y fans que no están pudiendo conocer cosas del nuevo álbum. Por último, tiene un mensaje para Christina Aguilera. "Y para Christina: ya sabes el punto en el que estamos. Todo zanjado. Ahora hacia adelante y hacia arriba", ha finalizado.